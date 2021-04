Le sit-in de Marc Gasol à la presse après la signature de Drummond

01/04/2021 à 12:29 CEST

A Los Angeles, ils ne quittent pas les yeux aux mouvements de Marc Gasol. Le pivot est sous la loupe de la presse et des fans des Lakers après la signature d’André Drummond, concurrence directe du catalan et qui remet en cause sa continuité dans toute la Californie.

Les événements récents ont alimenté l’incendie de la situation difficile de Marc à Los Angeles. Celui de Sant Boi a tenu tête à la presse pour la troisième fois et a décidé de ne pas sortir de la rumeurs sur son possible « rachat », ce qui mettrait fin à son étape dans les Lakers et lui permettrait de retrouver une nouvelle équipe.

La presse américaine attendait impatiemment les paroles d’un Gasol qui a perdu sa position de départ dans le quintette de Fran Vogel au profit d’André Drummond, qui a joué un total de 14 minutes à ses débuts. Les anciens Cavs ont contribué 4 points, 1 rebond et 2 passes décisives avant de quitter le parquet en raison de problèmes de pieds.

Andre Drummond a du mal à marcher jusqu’aux vestiaires en raison d’une blessure au pied lors de ses débuts aux Lakers pic.twitter.com/qw03x6A0qS – gifdsports (@gifdsports) 1 avril 2021

Marc, pour sa part, a terminé contester les minutes de poubelle dans la perte des Lakers contre les Antetokoumpo Bucks par 97-112. Le pivot a clôturé la soirée avec 2 points, 3 rebonds et 1 passe décisive en six minutes de jeu.