Le site Archewell de Harry et Meghan a une étrange fenêtre contextuelle avertissant les lecteurs de «faire une pause» | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex, 37 et 40 ans, ont créé Archewell en 2020 en tant qu’organisation à but non lucratif. Mais il a depuis été révélé que le site Web d’Archewell, qui propose aux fans des mises à jour sur la “compassion en action” des Sussex, a une étrange fenêtre contextuelle qui apparaît si les fans survolent la page pendant plus de 20 minutes.

Selon le Telegraph, le message visant à limiter le temps d’écran fait partie de la mission plus large des Sussex d’améliorer l’expérience en ligne des utilisateurs.

Le journal a souligné que l’un des partenaires d’Archewell, le Center for Humane Technology, a encouragé la désactivation des notifications, la suppression des applications “toxiques” et le suivi de votre temps d’écran.

Le site Web du couple ajoute: “Alors que nous comprenons de plus en plus le lien direct entre la technologie et ses effets sur chacun de nous – en ligne et hors ligne – la Fondation Archewell continuera à donner la priorité au travail critique autour de l’état de notre monde numérique.”

Le site Web de Harry et Meghan a subi une refonte la semaine dernière, juste après que le couple ait fait la une du magazine Time.

Mais le voyage du couple dans la Grosse Pomme a également marqué leur première apparition publique depuis la naissance de leur deuxième enfant Lilibet.

Les Sussex sont depuis retournés dans leur maison de 15 millions de dollars en Californie.