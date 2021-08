Le site Blockchain.com est désormais accessible aux Floridiens aux États-Unis

Blockchain.com est maintenant disponible, a annoncé mercredi 25 avoir reçu l’approbation d’une licence de transfert d’argent de l’État. Ce qui signifie que les utilisateurs de Floride, aux États-Unis, peuvent acheter et vendre légalement du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sur leur plate-forme Web et mobile.

Plus de 22 millions de résidents de Floride aux États-Unis profiteront de ce moment. L’échange qui a ouvert mercredi permet aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et des dizaines d’autres crypto-monnaies.

“Blockchain.com est désormais disponible pour les citoyens de Floride, il a toujours été présent et la raison en est que les clients nous font confiance car nous sommes un fournisseur fiable, sécurisé et protégé avec un excellent support.” Le PDG et co-fondateur de Blockchain.com, Peter Smith, a déclaré dans une interview.

Le maire de la ville de Miami en Floride, le maire Francis Suarez, a exprimé via Twitter son soutien à l’approbation de la licence à Blockchain.com. Source : Twitter

La société Blockchain.com a levé plus de 100 millions de dollars de financement auprès des principaux investisseurs du monde entier. Parmi ceux qui se démarquent : Bass, Lightspeed Venture Partners, Lakestar, Rovida Kruptos Asset Limited, Eldridge, GV, entre autres.

Blockchain.com n’est pas une nouvelle plate-forme dans le monde des crypto-monnaies. L’entreprise a une longue histoire aux États-Unis. D’où il ressort sa grande influence sur le marché du travail par la création de nombreux emplois.

Le 3 juin, la société a annoncé qu’elle déménagerait son siège social situé à New York à Miami. Réalisation d’objectifs d’embauche et d’investissement agressifs dans la communauté locale de Miami.

L’entreprise bénéficiera du vivier de talents de la ville et soutiendra le marché du travail local avec des plans pour embaucher plus de 100 employés à temps plein d’ici la fin de 2021 et 200 autres au cours de 2022. De plus, elle soutiendra l’environnement de la population locale. crypto-monnaies soutenant la communauté scientifique du sud de la Floride par le biais de programmes éducatifs.

La plate-forme est actuellement évaluée à environ plus de 5 milliards de dollars et a levé près de 500 millions de dollars en capital-risque. Il compte plus de 32 millions d’utilisateurs vérifiés dans plus de 200 pays. Il a commencé ses activités en 2011 et a facilité plus de 800 milliards de dollars de transactions à ce jour.

