Le site de jeux Blockchain FortuneJack lancera Tesla Giveaway pour récompenser les meilleurs joueurs Crypto new media

[PRESS RELEASE – Tbilisi, Georgia, 16th August 2021]

L’une des plus anciennes sociétés de jeux blockchain, FortuneJack lance un cadeau Tesla en août pour récompenser ses fidèles utilisateurs et joueurs.

Site de jeux en ligne Blockchain, FortuneJack annonce un concours de jeux dans sa communauté à partir du 16 août – et devrait se dérouler pendant les 30 prochains jours. Le concours vise à stimuler l’acquisition d’utilisateurs sur la plate-forme, à distribuer des récompenses aux utilisateurs fidèles et à améliorer l’expérience de jeu de la blockchain pour ses utilisateurs. Les joueurs en ligne participant aux défis hebdomadaires ont un large catalogue de prix à gagner, dont un tout nouveau Tesla Model 3.

“Les utilisateurs peuvent également profiter de l’anonymat et des transactions financières bon marché offertes par la blockchain et la cryptographie, garantissant que toute personne disposant d’une connexion Internet peut participer”, a déclaré Boris Kiknadze, PDG de FortuneJack. « Le lancement du « cadeau Tesla Model 3 » accueillera de nouveaux joueurs, des joueurs en ligne et des passionnés de crypto sur la plate-forme alors qu’elle poursuit sa croissance dans le monde du jeu en ligne. Grâce au cadeau, les participants apprécieront la sécurité et l’équité de la plate-forme, établiront la confiance avec les développeurs avec la structure de jeu, ce qui signifie que gagner ou perdre dépend uniquement du joueur », a poursuivi Kiknadze.

Les jeux éligibles pendant la compétition d’un mois incluent les paris sportifs, les casinos, les casinos en direct et les jeux dont l’équité est prouvée (dés exclus). Il y aura des séries de défis hebdomadaires, se déroulant uniquement le week-end, dans chacune de ces catégories prenant en charge le cadeau Tesla Model 3. Chaque 20 $ misé sur les compétitions sélectionnées vous donne droit à un ticket de tombola pour le tirage, chaque pari s’accumulant par la suite.

Les joueurs en ligne avec les paris les plus élevés, les multiplicateurs les plus élevés et les gains les plus élevés seront également récompensés. Les 20 meilleurs gagnants gagneront des récompenses, la première place obtenant 2500 $ + 700 billets de tombola, la deuxième place 1000 $ + 400 billets de tombola et la troisième place 500 $ + 200 billets de tombola. Les autres recevront des tours gratuits et des billets de tombola qui pourront être utilisés pour jouer à plus de jeux sur la plate-forme.

Alors que l’industrie du jeu en ligne devrait atteindre plus de 112 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années, la blockchain devrait jouer un rôle clé. La sécurité, l’équité et la décentralisation des jeux blockchain définiront encore plus la trajectoire de croissance de l’industrie, car de plus en plus de joueurs et de joueurs recherchent l’anonymat et le plaisir sans contrôle centralisé.

À propos de FortuneJack

Fondés en 2014, les développeurs de FortuneJack ont ​​de plus en plus introduit des structures de jeu innovantes, sécurisées et équitables qui visent à concurrencer les meilleures plateformes de jeux blockchain telles que Sportsbet.io et Bitstarz. La plate-forme propose une grande variété de jeux de hasard incitatifs, notamment des machines à sous et des jeux de table, des casinos en direct, des paris sportifs, des dés, du vidéo poker, tous construits sur sa plate-forme « prouvablement équitable ».

