Le site de LA de Paul Allen se vend 65 millions de dollars, dans le cadre des efforts visant à réduire les projets du défunt co-fondateur de Microsoft

Feu le co-fondateur de Microsoft, Paul Allen. (Photo Vulcain)

Un site de 120 acres acheté par le regretté cofondateur de Microsoft, Paul Allen, pour 20 millions de dollars en 1997 dans le quartier de Beverly Crest à Los Angeles, a été vendu pour 65 millions de dollars, a rapporté le LA Times.

L’identité de l’acheteur n’a pas été communiquée. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a conclu un accord pour acheter la propriété pour 90 millions de dollars en février 2020, a rapporté le Wall Street Journal à l’époque, mais cet accord a ensuite échoué.

Architectural Digest rapporte qu’Allen avait prévu un « domaine tentaculaire » sur la propriété de Los Angeles, avec un manoir, des installations équestres et une cave, mais les plans n’étaient pas réunis au moment de sa mort.

La société d’investissement d’Allen, Vulcan, a refusé de commenter la vente.

Cela fait partie du long processus de réduction des nombreux investissements et projets du défunt co-fondateur de Microsoft après sa mort en octobre 2018 à l’âge de 65 ans, après qu’on lui a diagnostiqué une récidive de lymphome non hodgkinien.

Vulcan a annoncé son intention de fermer ses divisions artistiques et de production en 2020, laissant incertain l’avenir du cinéma Cinerama et du Living Computers Museum.

Son superyacht Octopus de 414 pieds s’est vendu pour près de 300 millions de dollars.

Des publications récentes sur LinkedIn faisaient référence à certains employés quittant Vulcan, mais répondant à une demande de ., la société a déclaré dans un communiqué que les départs étaient liés à des déménagements annoncés précédemment.

« Vulcan continue d’évoluer depuis la mort de Paul, mais il n’y a eu aucun licenciement récent », indique le communiqué. « Au contraire, des réductions de personnel dans nos équipes de services partagés ont été annoncées cet été, et les collègues les plus touchés ont choisi de terminer l’année avec nous. Ces réductions étaient fonction des changements commerciaux précédemment annoncés, tels que la transition de l’équipe Produits (EarthRanger, Skylight, Machine Learning, etc.) vers l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) et la fermeture de Vulcan Productions au début de 2021. »

