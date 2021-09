Le site de Losail pourrait s’avérer temporaire alors que la F1 signe un accord à long terme pour courir au Qatar · .

in

La Formule 1 a annoncé aujourd’hui qu’elle courrait au Qatar pour la première fois en novembre.

Bien qu’il n’ait pas sa place dans le calendrier F1 2022, en raison de la Coupe du monde de football de la FIFA, il reviendra l’année suivante pour lancer un contrat de 10 ans pour courir dans le pays.

Pour commencer, la série se déroulera sur le circuit international de Losail. Construit en 2004, le parcours de 5,4 kilomètres se trouve juste à l’extérieur de la ville de Lusail. Cependant, de loin la grande colonie la plus proche est Doha, la capitale qatarie, à laquelle Lusail est effectivement jointe dans une série continue de développements.

Situé dans le désert, Losail est juste à terre du golfe Persique. À l’arrivée de la F1, en novembre, les températures devraient être relativement fraîches ; autour de 26C comme un maximum plutôt que le maximum des années trente de l’été, bien que l’humidité doive être maintenue assez élevée par sa proximité avec la mer.

Le circuit dispose d’un éclairage complet pour les courses de nuit. Bien que les températures devraient être suffisamment fraîches pour que la F1 puisse courir dans la journée, il est prévu d’utiliser l’éclairage cette année. Comme c’est le cas pour les autres courses de la région à Bahreïn et à Abu Dhabi, une heure de départ plus tardive convient mieux aux programmes de télévision européens.

Données de piste : Circuit international de LosailLosail est une piste de moto, accueillant régulièrement des manches de Moto GP et ayant ouvert ses portes. Lors de sa première épreuve en 2004, Valentino Rossi a été pénalisé lorsque son équipe a été surprise en train de nettoyer son point de grille en utilisant un scooter pour poser de la gomme sur son point de grille, dans les conditions sablonneuses de la piste (son rival Max Biaggi a reçu la même pénalité pour une infraction).

Comme on pouvait s’y attendre, Losail est généralement poussiéreux et sec. En 2018, le Moto GP a testé la piste avec des arroseurs, créant artificiellement une piste humide – quelque chose que Bernie Ecclestone a suggéré un jour pourrait être fait pour animer la F1. Bien que l’expérience n’ait pas été répétée dans des conditions de course, les coureurs ont convenu que la piste était utilisable sur sol mouillé, sous des projecteurs.

Peu de grandes séries à quatre roues se sont installées à long terme sur la piste. Il a organisé les dernières manches du Championnat du monde des voitures de tourisme au cours des trois dernières saisons avant la fin du championnat en 2017. Les toupies ont organisé des courses passionnantes, sous les projecteurs, avec des batailles de fin de course autour de la séquence à droite dans les virages. 13, 14 et 15. Attendez-vous à ce que les voitures de F1 impressionnent par ces virages rapides.

L’action en monoplace a été encore plus fine au sol. Il a organisé l’une des trois courses de la courte vie du GP Masters, un championnat pour les anciens pilotes de Formule 1, remporté par Nigel Mansell.

La piste est le plus souvent utilisée pour les courses de vélo. Une seule manche du championnat GP2 Asia a eu lieu à Losail en 2009. Sergio Perez a terminé deuxième dans la course principale et a remporté la victoire dans l’épreuve de sprint. Cependant, il est peu probable que le seul pilote de F1 actuel à avoir couru sur la piste tire un avantage significatif de son expérience.

“Je me souviens à peine du circuit”, a admis Perez. « Je me souviens que c’était très fluide parce que c’était fait pour le Moto GP. C’était très lisse. Je pense que ce serait un bon endroit mais je me souviens à peine du circuit, pour être honnête.

Le record de piste a été établi ce week-end par un autre futur pilote de F1, Nico Hulkenberg, avec un tour de 1’35.741 dans la voiture de série junior de 600 chevaux. Il a remporté une victoire catégorique dans le main event devant Perez, Vitaly Petrov, Kamui Kobayashi et Jerome D’Ambrosio.

Losail n’a pas été considérablement modifié depuis sa construction. Mais alors que la configuration s’est avérée bien adaptée aux courses de vélo, ce n’est peut-être pas le cas pour les voitures considérablement plus rapides de la F1.

. comprend que la piste ne devrait pas rester le site à long terme de la F1 au Qatar à moins que son tracé ne soit révisé. Une alternative probable serait une course de rue dans la ville voisine de Doha.

