Le site de voyage décentralisé Dtravel dit qu’il a 250 000 maisons disponibles pour réserver à l’aide de Crypto

La plate-forme décentralisée de partage de domicile Dtravel indique que les clients peuvent utiliser la crypto-monnaie pour réserver 250 000 logements sur le réseau mondial de 20 000 destinations de l’entreprise.

Dtravel indique que les locataires potentiels peuvent utiliser son jeton TRVL récemment lancé pour les paiements, les récompenses de voyage, la participation à la gouvernance et d’autres avantages. TRVL est cotée sur des bourses telles que MEXC Global, Bybit et Gate. « La vitesse à laquelle nous avons pu augmenter le nombre de foyers sur Dtravel sera déterminante pour accélérer la transition de l’économie du partage de maison du Web 2.0 au Web 3.0, qui, dans le cas de Dtravel, permet à la fois aux hôtes et aux invités de façonner la plate-forme par le biais de la propriété et de la gouvernance », a déclaré Cynthia Huang de Genesys Partners, l’équipe qui a contribué au développement initial de Dtravel. La paire de trading TRVL/BUSD est désormais disponible sur Binance PancakeSwap de Smart Chain, le premier échange pour le jeton BEP-20 TRVL. Les détenteurs de jetons TRVL peuvent utiliser le pont cross-chain AnySwap pour permuter de manière transparente entre le jeton ERC-20 TRVL et le jeton BEP-20 TRVL. Et mercredi, TRVL était cotée sur KuCoin.

