Le site désigné pour les voyageurs et les gitans de Cornwall est laissé «en désordre» par les anciens résidents | Royaume-Uni | Nouvelles

Le site, qui a ouvert ses portes à l’été 2019 et a coûté environ 1,75 million de livres sterling à construire, est situé à South Treviddo près de l’A38 et peut être utilisé par les gitans et les voyageurs pour des séjours allant jusqu’à trois mois par an.

Le site facture une redevance par semaine pour les caravanes et autres véhicules ainsi qu’un dépôt de garantie.

Les groupes doivent signer et adhérer à un accord qui décrit le comportement attendu et une politique de déchets avant leur séjour.

Le niveau des dégâts aurait dégoûté Paul Patterson, qui habite à proximité du site.

Il a partagé des images de la destruction, s’y référant avec le commentaire: “Ils ont laissé un gâchis complet.”

Les responsables avaient cassé une borne de recharge électrique, un siège de toilette et laissé de grandes quantités d’ordures éparpillées sur le site ouvert depuis deux ans ce mois-ci.

M. Patterson, une interview avec CornwallLive a déclaré que la zone n’a été utilisée qu’un petit nombre de fois et que le site, situé près de Liskeard, peut accueillir jusqu’à 15 caravanes à la fois.

Il pense que le problème de détritus a été causé par des invités qui ont fréquenté les lieux récemment.

Il a déclaré : « Il y avait trois ou quatre caravanes là-bas la semaine dernière et maintenant elles sont parties.

“Mais sans leurs ordures.”

Parmi les objets jetés autour des commodités figuraient des déchets de nourriture et de plastique, des vêtements et une bonbonne de gaz.

Des dommages ont également été causés aux installations de la salle de bain où les toilettes étaient couvertes d’excréments avec plus de déchets sur le sol, et l’un des sièges des toilettes avait été arraché.

Le site aide également le Conseil de Cornwall à éloigner les familles de gitans et de voyageurs des campements non autorisés.

LIRE LA SUITE: Affrontement de voyageurs après qu’un agriculteur ait pulvérisé du fumier de vache sur un terrain de camping

“Je suis déjà passé devant et ils ont même fait des feux de joie là-bas qui ne devraient pas être autorisés. Cette fois, ils ont même endommagé le port électrique”.

M. Patterson a félicité le groupe en disant: “C’est un bon mode de vie ce qu’ils font.”

Mais il a dit qu’il avait l’impression que les déchets qu’ils laissaient derrière eux semblaient « y frotter le visage des gens ».

Il a ajouté que les travaux de nettoyage effectués par le conseil qui “reprennent après eux” ne sont “pas en cours”.

Le conseil municipal de Cornwall a été informé des dommages et un porte-parole a déclaré qu’il gérait le problème : “Le conseil municipal est au courant des dommages sur le site de South Treviddo et a évalué le site vendredi pour organiser des réparations et un nettoyage.”

Le projet est géré et entretenu par Cornwall Housing mais il a rarement été utilisé depuis sa création.

On pense que le site n’a pas fonctionné une seule fois à pleine capacité depuis que les travaux ont été achevés par Cormac Solutions Ltd il y a deux ans.

Un certain nombre de camps non autorisés ont vu le jour à Cornwall cet été, et tous ceux qui restent se voient offrir la possibilité de se déplacer vers le site de transit de South Treviddo avant que toute autre mesure ne soit prise.

Cependant, au cours des deux dernières semaines, certains groupes ont déjà refusé catégoriquement de s’y installer.