Le site d’essais de véhicules en Arizona serait utilisé par Apple acheté pour 125 millions de dollars

Un ancien terrain d’essai de Chrysler pour les tests automobiles à l’extérieur de Phoenix, en Arizona, qui aurait été utilisé par Apple, a récemment été acheté pour 125 millions de dollars par la société qui le loue depuis cinq ans, selon AZ Big Media.



En 2017, il a été signalé qu’une société du nom de Route 14 Investment Partners LLC avait signé un bail pour utiliser l’installation, des rumeurs suggérant qu’Apple était derrière l’accord, bien qu’il n’y ait aucune preuve définitive du lien. Route 14 est représenté par le bureau de Phoenix du cabinet d’avocats Greenberg Traurig, cachant la véritable propriété de l’entreprise.

Route 14 a maintenant exercé une option d’achat de la propriété, qui se compose de 34 parcelles distinctes, pour 125 millions de dollars en espèces. Le contrat d’achat est daté du 25 juin 2021, avec un acte et une prise en charge d’un accord de développement existant avec la ville de Surprise tous deux datés du 30 juillet et vus par MacRumors.



Nous n’avons toujours pas été en mesure de lier concrètement Apple à la Route 14, mais il est clair que celui qui est derrière l’entreprise a les poches profondes et un intérêt à long terme pour l’installation de test.

Les rumeurs sur le travail d’Apple sur les systèmes de conduite autonome et les véhicules électriques réels ont fluctué au cours des dernières années. Le rapport le plus récent de cette semaine affirmait qu’Apple avait rendu visite à Toyota dans le but de développer un réseau de fournisseurs en vue de produire une voiture de marque Apple à partir de 2024.

