Le site OnlyFans interdit le porno, les médias s’inquiètent des «travailleurs du sexe» touchés ⋆ 10z viral

Écoutez maintenant ceci : les médias de gauche ont découvert un nouveau groupe de victimes. Ce n’est pas un exercice. Veuillez vous préparer à vous allier et à exprimer votre soutien aux « travailleuses du sexe » qui utilisent la plate-forme Web par abonnement OnlyFans. Répétez : Ceci n’est pas un exercice.

Onlyfans a annoncé la semaine dernière qu’il interdisait le “contenu sexuellement explicite” qui, selon Axios, “l’a rendu si populaire en premier lieu”. Cela met ses nombreux « travailleurs du sexe » dans une impasse. Et pas le genre de lien pervers que vous pouvez probablement trouver sur OnlyFans jusqu’en octobre.

Pour vous, puritains, NBC News explique que :

OnlyFans a fourni un moyen légal aux personnes de participer au travail du sexe. Les abonnés paient des frais mensuels ou annuels en échange de contenu pornographique ou de conversations vidéo en direct avec des créateurs, entre autres contenus.

Mais OnlyFans n’a pas été en mesure d’attirer l’argent des investisseurs, et certains partenaires financiers se méfient du contenu coquin. Donc, l’entreprise limite la, euh, la portée de ce qui peut aller là-haut.

Axios explique que c’est mauvais parce que “OnlyFans a été un espace sûr pour les travailleuses du sexe, leur permettant de gagner leur vie sans interactions en personne”. La présidente de la Adult Performers Actors Guild, Alana Evans, a déclaré au site de gauche : « J’ai des mannequins qui me disent qu’ils pensent qu’ils n’ont pas d’autre choix que de se lancer dans le travail du sexe à service complet.

Pas le choix.

Axios a trouvé un « top modèle OnlyFans » nommé Erin Ashford, qui a déclaré l’interdiction « bouleversante ». Ashford avait l’habitude de publier du charbon sur Twitter et Snapchat, mais “rejoindre OnlyFans lui a permis de mener une” vie 100 % durable “au Costa Rica, où elle a construit une maison, une serre, planté plus de 500 arbres et a du bétail.” Waouh, 100 % durable ? Comme c’est vertueux.

Le magazine People met en lumière le sort de Courtney Tillia, une « mannequin et coach de vie » et « mère de quatre enfants » qui gagne un « salaire à six chiffres » et devient bizarre devant la caméra. Mais il n’y a pas que l’argent. « ‘J’en suis tombée amoureuse’, explique Tillia. «Je suis tombé amoureux d’être libéré et de pouvoir me partager de différentes manières. J’ai commencé cela pour ma propre expression.’” Voyez le commerce, ce monstre froid et impersonnel qui prive cette femme de son expression créative de soi !

Pour sa part, NBC s’inquiète particulièrement des « travailleuses du sexe LGBTQ » d’OnlyFans, parce que c’est bien sûr le cas. Pire encore, « les personnes transgenres sont plus susceptibles que la population générale de participer au travail du sexe pour diverses raisons. En conséquence, de nombreuses travailleuses du sexe LGBTQ ont déclaré que la communauté était affectée de manière disproportionnée – et négativement – ​​par le changement de politique d’OnlyFans.

Il existe une communauté de travailleuses du sexe LGBTQ. Allez comprendre.

NBC a parlé à “Z, 27, [who] a déclaré que OnlyFans leur a fourni une source de revenus stable et sûre pendant la pandémie. Ils ont demandé à suivre leurs initiales parce qu’ils espèrent obtenir un emploi en dehors du travail du sexe à l’avenir. » La partie de l’article de Z devient encore plus étrange.

Un autre “créateur” a déclaré à NBC que “la nouvelle politique de la plateforme est décevante mais pas nécessairement négative”. Il “a créé un compte OnlyFans pour partager du contenu pornographique gay peu de temps après le lancement du site en 2016”. Il a déclaré que le site Onlyfans “n’est pas convivial et qu’il existe de meilleures plates-formes créées par des travailleuses du sexe”.

Maintenant c’est l’Amérique ! Ne t’inquiète pas. Avec ce genre de résilience et d’ingéniosité, Internet ne manquera jamais d’endroits pour mettre du porno.