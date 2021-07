Le site promeut désormais la propagande de l’establishment de gauche ⋆ 10z viral

in

Le co-fondateur de Wikipedia, Larry Sanger, avertit que l’encyclopédie en ligne n’est plus comme avant, quand elle aspirait à la neutralité. Maintenant, il apparaît facilement dans les recherches Google de tout, et il ne peut donc pas être ignoré par des personnes puissantes.

Dans une interview avec Lockdown TV, Sanger a déclaré: « Wikipedia est maintenant connu par tout le monde pour avoir beaucoup d’influence dans le monde … donc il y a un très gros jeu méchant et complexe qui se joue dans les coulisses pour faire dire aux articles quoi quelqu’un veut qu’ils disent.

Il a déclaré que bien que Wikipedia ait tenté d’être neutre dans ses premières années, il a maintenant été utilisé comme un outil de propagande pour l’establishment de gauche, y compris le président. «L’article de Biden, si vous le regardez, a très peu de préoccupations que les républicains ont eu à son sujet. Donc, si vous voulez avoir quelque chose qui ressemble de loin au point de vue républicain sur Biden, vous n’allez pas l’obtenir de l’article.

Sanger a déclaré que Wikipedia n’est plus qu’une autre méthode pour diffuser le point de vue des médias libéraux et minimiser les médias conservateurs.

Ils sont simplement, par leurs politiques, pas totalement limités aux sources secondaires, c’est ce qu’ils soulignent. Ils ne mettent pas l’accent sur les principales sources d’information. Ils ne consultent pas les tableaux de statistiques et ne tirent pas leurs propres conclusions. Ils veulent citer des articles de journalistes qui ont consulté ces tableaux de statistiques. Et pas tout le journalisme. Le Daily Mail est sorti. Vous ne pouvez pas du tout citer le Daily Mail. Vous ne pouvez pas non plus citer Fox News sur des questions socio-politiques. C’est interdit. Alors qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que si une controverse n’apparaît pas dans les grands médias de centre-gauche, alors elle n’apparaîtra pas sur Wikipédia.

Les journalistes conservateurs n’ont pas besoin de postuler pour donner leur avis sur Wikipédia.

Un exemple cité par Sanger quant au parti pris extrême de Wikipedia est leur couverture de Covid-19 :

Si vous regardez les articles de Wikipédia, vous pouvez simplement voir comment ils expriment simplement le point de vue du Conseil économique mondial ou du Forum économique mondial, et de l’Organisation mondiale de la santé, du CDC et de divers autres porte-parole d’établissements comme Fauci – ils prennent leur indices de leur part…Il y a une application globale d’un certain point de vue, ce qui est étonnant pour moi, étonnant pour un libertaire ou un conservateur épris de liberté.

Comme pour renforcer les arguments de Sanger sur le biais de Wikipédia, C/Net a noté le 27 juin que « Wikipédia est en guerre contre la théorie des fuites de laboratoire sur les coronavirus ».

Ces dernières semaines, la couverture médiatique croissante du New York Times, du Wall Street Journal et du Washington Post a vu l’hypothèse d’une fuite de laboratoire débattue sans fin sur les réseaux sociaux, les talk-shows et la télévision aux heures de grande écoute. C’est devenu incontournable. À moins que vous ne visitiez la page de Wikipédia sur la pandémie COVID-19. Les mots « fuite de laboratoire » ne sont mentionnés nulle part. Pour les trouver, il faut savoir où chercher : la page « Talk ». La page de discussion est comme un Google Doc collaboratif, un endroit où la légion d’éditeurs bénévoles peut poser des questions et lancer de nouvelles idées sur la façon dont les articles pourraient être améliorés. Même les utilisateurs chevronnés de Wikipédia pourraient ne pas remarquer le petit onglet en haut à gauche de chaque article qui vous emmène derrière le rideau.

Enfin, Sanger met en garde contre les dangers posés par les médias sociaux en général :