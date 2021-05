Le site qui vous dit si vous avez été piraté s’est associé au FBI – .

Avec des hacks et des violations de données majeurs qui se produisent presque quotidiennement, la protection de vos comptes et mots de passe en ligne est plus importante que jamais. Vous devez utiliser des mots de passe forts et uniques pour chaque compte en ligne que vous exploitez et utilisez sur une application de gestion de mots de passe pour les garder tous en mémoire. Vous devez parfois changer les mots de passe, en particulier ceux que vous partagez avec d’autres – comme Netflix – et vous assurer de ne pas en recycler. Il est également important d’utiliser des services tels que HaveIBeenPwned.com (HIBP) et le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome pour voir si vos comptes ont été piratés chaque fois qu’une entreprise annonce une nouvelle violation de données, puis changez ce mot de passe en quelque chose de plus sécurisé.

Le créateur de HIBP, Troy Hunt, vient d’annoncer deux mises à jour majeures du service, y compris un partenariat qui devrait aider à sécuriser vos comptes en ligne. HIBP s’est associé au FBI, ce qui signifie que le bureau alimentera le service des données provenant des violations, augmentant ainsi la quantité de données disponibles pour que quiconque puisse les vérifier en ligne.

Entre autres choses, HIBP a permis aux utilisateurs de Facebook de voir si leurs comptes étaient inclus dans la brèche de récupération de données qui a collecté des informations personnelles à partir de plus de 533 millions de comptes il y a quelques années. Ces données sont devenues largement disponibles il y a quelques mois, après avoir circulé à titre privé les années précédentes.

HIBP garde une trace de tous ces hacks en temps opportun, permettant aux utilisateurs de voir si le dernier piratage a compromis l’un de leurs comptes.

Hunt a annoncé dans un article de blog il y a quelques jours deux initiatives majeures pour HIBP. Tout d’abord, HIBP passe à l’open source avec l’aide de la Fondation .NET. Il s’agit d’une mise à niveau significative pour le service, qui permettra à plus de personnes d’exécuter des services similaires à l’avenir, avec ou sans son aide explicite:

Ainsi, je peux proverbialement “ soulever et déplacer ” les mots de passe Pwned vers un terrain open source d’une manière assez simple, ce qui en fait le point de départ évident. C’est également un bon moment car, comme je l’ai dit plus tôt, c’est maintenant une partie importante de nombreux services en ligne et cette décision garantit que n’importe qui peut exécuter sa propre instance de mots de passe Pwned s’il le souhaite. J’espère que cela encourage une plus grande adoption du service à la fois en raison de la transparence qu’apporte l’ouverture de la base de code et de la confiance que les gens peuvent toujours “ rouler eux-mêmes ” s’ils le souhaitent. Peut-être qu’ils ne veulent pas de la dépendance de l’API hébergée, peut-être qu’ils veulent juste une position de repli si jamais je rencontre une disparition prématurée dans un accident malheureux de jet ski. Cela donne aux gens des choix.

La deuxième mise à jour concerne l’implication du FBI. L’agence est souvent impliquée dans les enquêtes sur les derniers piratages et violations de données, et son cyberunité assure le suivi des comptes compromis. Hunt a expliqué que lui et le FBI avaient discuté d’un partenariat:

[The] Le FBI a contacté et nous avons commencé une discussion sur ce à quoi cela pourrait ressembler pour leur fournir un moyen de nourrir les mots de passe compromis dans HIBP et de les faire apparaître via la fonction Pwned Passwords. Leur objectif ici est parfaitement aligné avec le mien et, j’ose le dire, avec les objectifs de la plupart des gens qui lisent ceci: protéger les gens des prises de contrôle de compte en les avertissant de manière proactive lorsque leur mot de passe a été compromis. L’alimentation de ces mots de passe dans HIBP donne au FBI la possibilité de le faire près d’un milliard de fois par mois. C’est un bon levier 🙂 [sic]

Les mots de passe provenant du FBI ne seront pas disponibles en texte brut, ce qui est déjà le fonctionnement du service. Ils seront disponibles pour les utilisateurs à l’avenir, en fonction de la manière et du moment où le FBI met à jour le flux de données vers HIBP.

