Le site traître Trump publie une liste de trolls Twitter dangereux et traîtres du MAGAt

Quiconque soutient ou défend Donald Trump ou le parti républicain d’aujourd’hui est coupable de trahison et de sédition. Près de 80 % des électeurs républicains soutiennent cette attaque terroriste contre le Capitole des États-Unis.

Trump n’a pas transformé la base républicaine en les animaux dépravés que nous voyons aujourd’hui. Le GOP est profondément pervers depuis des décennies. C’est dans leur ADN. Trump a simplement cultivé ce qui était déjà là. La dépravation de Trump fait appel aux dépravés. Les MAGAts savent que Trump est un menteur, un pédophile, un violeur, un voleur et un traître et ces qualités font appel aux MAGAts. Plus un candidat du GOP est dépravé, plus ce candidat fait appel à la base du GOP, en particulier dans la sale Bible Belt.

Vous trouverez ci-dessous une liste des trolls Twitter de MAGAt. Sans enfreindre les règles, engagez ces salauds et détruisez leurs mensonges avec la vérité. Moquez-vous d’eux. Infiltrez-les et signalez-les à Twitter et aux forces de l’ordre.

@j_Frontières

@CongrèsJVD

@NRA

@DonaldJTrumpJr

@EricTrump

@DevinNunes

@Jim_Jordan

@IvankaTrump

@AGWillliamBarr

@BetsyDeVos

@KellyAnnConnway

@SarahHuckabee

@GovMikeHuckabee

@DanScavino

@TeamTrump

@kayleighmcenany

@GOP

@CLewandowski_

@EliseStefanik

@marxwasaraciste

@RealBenCarson

@SecrétaireCarson

@KatrinaPierson

@OANN

@DineshDSouza

@mattgaetz

@RepMattGaetz

@JugeJeanine

@Jim_Jordan

@DiamondandSilk

@seanhannity

@RandPaul

@Jim_Jordan

@ProudNavyMom

@jperky1956

@avi29nash

@truedream416

@MacNutt77

@ShielaHammond4

@replouiegohmert

@eichstadt_janie

@Franklin_Graham

@Andie_Cole_

@Trimixdiver3

@RepMikeJohnson

@stclairashley

@SenJoniErnst

@IngrahamAngle

@FAIRImmigration

@GOP

@thomtillis

@SénateurBurr

@GOPchairwoman

@tedcruz

@JohnCornyn

@Donnalucy9

@gopleader

@senatemajldr

@navymousel

@lovelyelefant17

@BonillaJL

@haninglm

@RandPaul

@DrRandPaul

@RealCandaceO

@TuckerCarlson

@TPostMillennial

@JuJuSkier

@tuckersright

@JuJuSkier

@TBruceTrp773

@BearsProtect

@MericanAmy79

@Bree1914

@PolcaDorka

@GSJays

@RestartMIGAs

@Musty_H

@taxesuck

@TBruceTrp773

@judytgolf

@DJTisRight

@GinnGamer

@MAGA__ERIC

@HussarUSA

c@bdonesem

@DannyMack100

@beachguyluvsva

@treadaway_117

@MagaSooner

@BruceChambers

@AmarisPixie

@twnkltwinkle

@WenMaMa2

@Caladonia11

@gaburnsagain

@ObélixLeFou

@Drealstudmuffin

@jtstokke

@Patriot17DJT

@RealMiamiEstate

@KTM90379290

@Gear4Tomorrow

@BikerBunnyD

@angelic1776

@treadaway_117

@ChristisGod1111

@SaltyBitch_52

@tikianges2

@marmil87

@BlackRobe1776