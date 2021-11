Le site Web Apple ID obtient une refonte de la conception

Apple a repensé son site Web Apple ID, en introduisant un tout nouveau look beaucoup plus moderne et épuré que le design précédent utilisé.



La page de destination de l’identifiant Apple a été mise à jour avec un nouveau design de point et de logo Apple, ainsi que des informations sur l’utilisation du site Web Apple ID‌. La conception précédente était lourde de graphismes, avec une grande bannière avec des personnes utilisant divers appareils Apple.



La connexion au site Web ‌Apple ID‌ présente toutes les options de gestion ‌Apple ID‌ disponibles dans une vue de style carte, ainsi que des options de navigation sur la gauche.



La vue de la carte offre des informations en un coup d’œil, telles que votre ‌Apple ID‌, votre e-mail de notification, si vous avez activé l’authentification à deux facteurs et la dernière fois que votre mot de passe a été mis à jour. En cliquant sur les options de navigation, vous obtenez plus d’informations telles que votre nom, votre date de naissance, les adresses e-mail accessibles, la liste des appareils, les options de paiement, etc.

L’ensemble du site Web est simple, réactif et facile à naviguer, et il est plus rapide que le site Web précédent. Le nouveau look est une nette amélioration par rapport à la conception précédente pour ceux qui ont besoin de gérer leurs identifiants Apple sur le Web. La nouvelle conception du site Web est disponible sur https://appleid.apple.com/.

