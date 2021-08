Le site Web d’Apple bénéficie d’une section de magasin repensée et d’un onglet “Magasin” dédié

Après un court temps d’arrêt, Apple a mis à jour son site Web Apple.com pour ajouter une section “Store” dédiée, qui a un nouveau look.



Il y a un nouvel onglet « Magasin » dans la barre de navigation supérieure du site Web, qui mène à un portail de boutique en ligne dédié où les clients peuvent choisir parmi un carrousel de produits avec des cartes comprenant Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, etc.

Le design est similaire à celui de l’application Apple Store, et la page principale du magasin présente également les offres et promotions en cours, ainsi que des accessoires et des produits mis en avant par Apple. La navigation se fait par défilement horizontal, ce qui semble plus naturel sur les appareils iOS que sur le bureau.



En cliquant sur une catégorie de produits comme Mac, vous présentez toutes les différentes options, ainsi qu’un accès à des comparaisons et à des spécialistes du shopping, des accessoires et d’autres informations.



Choisir “Acheter” un produit via l’interface du magasin permet d’accéder aux pages d’achat standard qui sont également accessibles via l’une des catégories standard Mac, ‌iPad‌, ‌iPhone‌ ou Watch.

La boutique en ligne Apple avait auparavant un onglet de magasin, mais il a été supprimé lors d’une refonte antérieure. Le retour de l’onglet permettra aux clients d’accéder plus facilement au produit qu’ils souhaitent acheter sans avoir à parcourir les différentes pages produits de chaque appareil pour trouver le bouton “Acheter”.