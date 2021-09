Le site Web de Billy Mitchell démystifie maintenant ses scores Pac-Man

Si rien d’autre, vous devez respecter le bit. Billy Mitchell, le soi-disant « joueur de jeux vidéo du siècle », semble avoir abandonné la propriété de son ancien site Web, perfectpacman.com, il y a quelques années. Maintenant, quelqu’un d’autre a réquisitionné le domaine et l’utilise pour publier une enquête en plusieurs parties sur la légitimité souvent remise en question des scores Pac-Man, record du monde, de Mitchell.

Il y a beaucoup de brouillard autour de la situation, mais une chose est claire comme le jour : Lmao.

Attends, qui est Billy Mitchell ?

Mitchell, qui est souvent représenté portant une chemise noire et une cravate recouverte d’une iconographie américaine à rayures et à étoiles, s’est fait un nom en tant que première personne connue à avoir atteint un score «parfait» (3 333 360 points) dans Pac-Man, un exploit qu’il a accompli en 1999. Il a également établi un tas de records de Donkey Kong, y compris trois scores distincts les plus élevés jamais enregistrés, établis en 2005, 2007 et 2010.

Mais des preuves sont apparues que Mitchell a utilisé l’émulateur logiciel populaire MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) pour réaliser au moins certains de ses scores, plutôt que de jouer sur du matériel d’arcade authentique. Guinness World Records et Twin Galaxies, le site de classement de jeux vidéo populaire, ont tous deux privé Mitchell de ses distinctions.

L’année dernière, l’organisation Guinness World Records a rétabli ses records, ce que Mitchell a dit à Ars Technica était en préparation six mois auparavant, mais avait été suspendu en raison de pourparlers «juridiques». Twin Galaxies n’a pas rétabli les records de Mitchell.

J’ai compris. Alors, quel est le problème avec le site Web?

Au cours du week-end, Kotaku a reçu un indice selon lequel l’ancien nom de domaine de Mitchell avait été détourné et se consacre désormais à découvrir la vérité. Le pronostiqueur, “Walter C.”, a déclaré à Kotaku dans une autre correspondance que “le domaine a été acquis pour la première fois en juin [2021] sans véritable objectif en tête.

Walter C.—qui n’a pas partagé son nom de famille et ne doit pas être confondu avec l’ancien propriétaire de Twin Galaxies et partisan de Mitchell Walter Day—a affirmé que le site de Mitchell avait été vacant depuis le début. Il y a quelques années, quelqu’un a repris le domaine. Après que cette propriété a expiré et que Walter C. l’a récupéré, il a rempli le site avec des articles sur des sujets anodins comme le calendrier de sortie de Magic: The Gathering. D’autres reportages flirtaient avec la sphère de Mitchell ; à un moment donné, le site a publié un lien vers un profil, écrit par l’ancien Kotaku EIC Stephen Totilo, de Twin Galaxies ref Robert Mruczek. (Mruczek, ou quelqu’un utilisant son nom, est un commentateur fréquent sur perfectpacman.com ces jours-ci.)

Un article daté du 31 août de cette année, intitulé «Sous une nouvelle direction», lit, en toutes lettres :

Bienvenue sur notre nouveau blog, www.perfectpacman.com. Ce blog sera dédié aux sujets liés au jeu qui nous intéressent. Si vous aimez ce que vous voyez, donnez-nous un coup de sifflet ! Avis de non-responsabilité : la nouvelle administration du site n’a aucune affiliation avec des menteurs et/ou des tricheurs et/ou des fraudeurs narcissiques qui auraient pu posséder ce domaine Web dans le passé. Mais on apprécie la publicité gratuite lol.

Chaque message est affiché de la même manière, sans aucune information sur la signature ou l’auteur, malgré les phrases écrites à la première personne qui ne manquent pas. La grande majorité de ces “sujets liés au jeu” sont consacrés à l’examen des prétentions de Mitchell à la renommée de Pac-Man. Et la plupart de ces articles font partie d’une série, qui devrait finalement sortir en neuf versements, avec le titre grandiose “La fraude dans les jeux vidéo du siècle”, un jeu clair sur le titre que Mitchell revendique régulièrement. Cette série d’articles, qui est également postée sur un profil que Walter C. maintient sur le site Web de Twin Galaxies, documente et dissèque abondamment – via des captures d’écran, des reportages d’archives, des livres, des blogs, des forums, des podcasts, des flux Twitch et une bibliothèque. valeur de texte – l’histoire du score élevé Pac-Man 1999 de Mitchell.

Walter C. a déclaré à Kotaku que la série n’était pas initialement prévue pour se dérouler sur l’ancien site de Mitchell, mais que ” tard dans le processus ” lui et ses collaborateurs à temps partiel – bien que Walter C. mène la charge, d’autres personnes, qui souhaitent de rester non identifié, a contribué à la recherche – pensé pour le faire, ce qui pourrait renforcer la notoriété du site.

« Si Billy avait fait le score parfait en 1999, je voudrais le savoir définitivement. Et si j’étais sûr qu’il l’a fait, je le signalerais. Ou s’il ne le faisait pas, je voudrais le savoir », a déclaré Walter C. à Kotaku. “Les histoires autour de cette prétendue réalisation d’une étape importante sont pleines d’incohérences et de contradictions.”

Puisqu’il s’agit encore d’un travail en cours et qu’il couvre un sujet très controversé, la véracité de nombreux aspects est sujette à débat. Mais s’il est difficile de rater le fait que Walter C. a un objectif à régler avec le célèbre joueur de Pac-Man / Donkey Kong, ce n’est pas non plus comme si la controverse entourant certaines des réalisations revendiquées de Mitchell ne s’était pas accumulée au cours de la dernière décennie. Si vous avez le temps de tuer, vous pouvez lire la série ici – les parties un, deux, trois, quatre, cinq et six sont actuellement en cours – et jugez par vous-même. Avertissement juste : chaque section est longue.

Mais je pense que nous pouvons tous être d’accord sur une chose : s’emparer de l’ancien domaine d’un personnage controversé pour ensuite dunk sur eux est un peu énorme. 3 333 360 points sur 3 333 360 points, définitivement.

Correction, 21/09/2021 15h45 HE : Une version antérieure de cet article attribuait à tort la paternité d’un contenu plus ancien publié sur perfectpacman.com.