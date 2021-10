Le site Web de la famille royale partage une mise à jour spéciale sur la fille de la princesse Beatrice, Sienna | Royale | Nouvelles

La princesse Beatrice, 33 ans, a donné naissance à Sienna Mapelli Mozzi à l’hôpital de Chelsea et de Westminster le 18 septembre. Peu de temps après la naissance de Sienna, la famille royale a publié la mise à jour suivante sur son site Web : « Son Altesse Royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont ravis de annoncent l’arrivée en toute sécurité de leur fille le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, au Chelsea and Westminster Hospital de Londres.

« Le bébé pèse 6 livres et 2 onces.

« Les grands-parents et arrière-grands-parents du nouveau bébé ont tous été informés et sont ravis de la nouvelle. La famille tient à remercier tout le personnel de l’hôpital pour leurs merveilleux soins.

« Son Altesse Royale et son enfant se portent bien, et le couple a hâte de présenter leur fille à son grand frère Christopher Woolf. »

Beatrice et son mari Edoardo ont révélé le nom de leur premier enfant près de deux semaines après sa naissance à l’hôpital de l’ouest de Londres.

Selon la dernière mise à jour de la famille royale, Sienna est désormais onzième sur le trône.

Le père de Sienna, Edoardo Mapelli Mozzi, 37 ans, a salué la naissance de sa fille en partageant sur Instagram : « Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

« Notre vie ensemble vient de commencer, et j’ai hâte de voir toutes les choses incroyables qui nous attendent.

« Je ressens tellement d’amour et de gratitude pour ma femme incroyable, bébé Sienna et Wolfie.

Après la naissance de Sienna, elle est devenue la 12e arrière-petite-fille de la reine et la quatrième à naître en 2021.

Le fils de Sienna et Eugénie, August, a été rejoint par la fille de Harry et Meghan, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor en juin et Lucas, le troisième enfant de Zara Phillips et Mike Tindall, en mars.