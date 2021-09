Le site Web de Satoshi Nakamoto est piraté, des escrocs exécutent une arnaque au cadeau BTC

in

Bitcoin.org, le plus ancien site Web de crypto-monnaie enregistré par le créateur pseudo-anonyme de Bitcoin Satoshi Nakamoto a été piraté plus tôt dans la journée. Les pirates ont ensuite lancé une arnaque au cadeau BTC promettant de retourner le double de la quantité de BTC que les utilisateurs envoient à l’adresse mentionnée. Les escrocs auraient réussi à collecter 17 764 $ avant la fermeture du site Web. Il est toujours hors ligne et n’est pas accessible au moment de la rédaction.

Source : Bitcoin.org

Le site Web géré par un autre compte pseudo-anonyme du nom de Cobra s’est adressé à Twitter pour révéler la nouvelle et a affirmé que le site Web pourrait rester hors ligne pendant quelques jours.

https://t.co/OsFgRFRRZb a été compromis. Nous cherchons actuellement à savoir comment les pirates informatiques ont mis en place le modal d’escroquerie sur le site. Peut être en panne pendant quelques jours. – Cøbra (@CobraBitcoin) 23 septembre 2021

Cobra a également imputé la faille de sécurité au récent changement apporté à Cloudflare pour l’hébergement Web et pensait qu’il y avait eu une sorte de défaillance du fournisseur d’infrastructure Web. Cobra a tweeté,

“Bitcoin.org n’a jamais été piraté. Et puis nous passons à Cloudflare, et deux mois plus tard, nous nous faisons pirater. Pouvez-vous également expliquer où vous acheminiez mon trafic ? Parce que mon serveur actuel n’a reçu aucun trafic pendant le piratage.

Escroqueries Bitcoin Giveaway

Les escroqueries aux cadeaux Bitcoin sont très populaires parmi les pirates, car elles leur permettent de gagner de l’argent rapidement sans avoir besoin de violer le portefeuille de qui que ce soit. L’année dernière, les pseudonymes Twitter de célébrités, d’influenceurs et de politiciens de premier plan ont été piratés pour lancer une arnaque similaire à Bitcoin qui a réussi à siphonner des centaines de milliers de dollars en quelques minutes pour lesquelles les tweets étaient disponibles. Les coupables ont été appréhendés plus tard, mais cela a mis en évidence comment les gens tombent toujours dans le piège de ces escroqueries très évidentes.

Le prix du bitcoin n’a pas été affecté par l’actualité car la principale crypto-monnaie se négociait en vert avec un gain de 5% au cours des dernières 24 heures. La principale crypto-monnaie a réussi à enregistrer un nouveau sommet quotidien de 44 270 $ et se négocie actuellement à 43 800 $. Le marché de la cryptographie a collectivement bondi hier après un week-end baissier où il est tombé sous le support clé de 40 000 $ en raison des turbulences du marché d’Evergrande. À l’approche de la fin septembre, les experts du marché prédisent que le marché de la cryptographie atteindrait de nouveaux sommets, car le dernier trimestre s’est avéré historiquement haussier pour la meilleure crypto-monnaie.

Source : TradingView

