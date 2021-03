Le site Web de Trump 45Office.com a été lancé ⋆ .

Le site Web du bureau de l’ancien président Donald Trump a été lancé en ligne et comprend des formulaires permettant aux gens de soumettre de la correspondance, des demandes de bienvenue, des demandes de renseignements des médias et des demandes de planification pour Trump et l’ancienne première dame Melania Trump.

«Le bureau de Donald J. Trump s’est engagé à préserver le magnifique héritage de l’administration Trump, tout en faisant avancer le programme America First», indique une déclaration sur la page d’accueil du site. «Grâce à l’engagement civique et à l’activisme public, le bureau de Donald J. Trump s’efforcera d’informer, d’éduquer et d’inspirer les Américains de tous les horizons alors que nous cherchons à bâtir un véritable avenir américain. Grâce à ce bureau, le président Trump restera un champion infatigable pour les hommes et les femmes qui travaillent dur de notre grand pays – et pour leur droit de vivre dans la sécurité, la dignité, la prospérité et la paix.

Le site Web comprend des biographies de Trump et de sa femme. Le début de la biographie de l’ancien président dit qu’il «a lancé le mouvement politique le plus extraordinaire de l’histoire, détrônant les dynasties politiques, battant l’establishment de Washington et devenant le premier véritable étranger élu à la présidence des États-Unis».

