Le site Web du NHS plante alors que les gens se précipitent pour réserver leurs jabs de rappel de covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Lundi matin, le Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) a déclaré que tous les adultes de plus de 40 ans devraient se voir proposer un troisième vaccin six mois après leur deuxième dose. À la suite de l’annonce, des membres du public se sont précipités au NHS pour prendre rendez-vous, mais le site Web s’est écrasé.

De nombreux Britanniques se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur lutte pour réserver un créneau après l’annonce de ce matin.

Un utilisateur @GuidingHelen a tweeté NHS Lothian à propos de sa lutte pour trouver un rendez-vous à Édimbourg.

Elle a écrit: « Plus de 60 ans et je ne peux pas du tout obtenir de rendez-vous contre la grippe/le rappel dans la région.

« J’ai essayé de téléphoner, le site Web mais apparemment rien n’est disponible n’importe où n’importe quand et bien sûr vous ne m’avez pas envoyé d’enveloppe bleue ! »

PLUS À VENIR