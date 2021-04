Le site Web du NHS sur le vaccin se bloque alors que plus de 45 ans ont dit qu’ils pouvaient prendre un rendez-vous pour un jab | UK | Nouvelles

Un message sur le site Web disait: «Le site Web du NHS connaît actuellement des difficultés techniques.

“Nous travaillons pour résoudre ces problèmes. Merci de votre patience.”

Certains utilisateurs ont signalé avoir été placés dans une file d’attente, avec un écran d’attente qui disait: “Vous êtes dans une file d’attente. De nombreuses personnes essaient de prendre rendez-vous.”

Il survient alors que les personnes de plus de 45 ans peuvent désormais réserver leur vaccin Covid.

Il marque le début de la “ phase 2 ” du programme de vaccination – qui consiste à offrir des injections à des adultes en bonne santé de moins de 50 ans.

Jusqu’à présent, l’accent avait été mis sur les personnes les plus à risque, y compris les plus de 50 ans et les personnes jugées «cliniquement extrêmement vulnérables».

PLUS À VENIR