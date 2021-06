Le site Web du Sun en panne : les lecteurs paniqués n’ont pas pu accéder au journal en ligne | Royaume-Uni | Nouvelles

Les lecteurs paniqués n’ont pu accéder à aucun article d’actualité sur le journal en ligne car le site Web reste en panne. Chaque page, y compris la page d’accueil, contient le même message.

Il se lit comme suit : “Désolé, page indisponible.

“Nous rencontrons des problèmes pour vous servir la page que vous avez demandée.

« Veuillez réessayer dans une minute. »

Lorsque vous essayez de cliquer sur une histoire de leur fil Twitter, une autre notification indique : « Une erreur critique s’est produite sur votre site Web. »

Il a fourni un lien pour « en savoir plus sur le débogage dans WordPress ».

Le site Web était en panne pendant environ une demi-heure, mais a maintenant été résolu.

Cela survient des semaines après que d’énormes pans d’Internet ont été plongés dans le chaos alors que des dizaines des sites Web les plus populaires ont été mis hors ligne le 8 juin.

D’Amazon à eBay, de Twitch.tv à Reddit, de PayPal à Ticketmaster, et même les ressources en ligne de Gov.uk et HMRC – aucun de ces sites n’a pu se charger.

Les principaux sites Web d’information, dont The Guardian, Financial Times et The New York Times, se sont également éteints en raison de la même erreur. Ensemble, ces sites attirent des millions de visiteurs chaque jour.

Des millions de ces utilisateurs étaient confrontés à une série de messages d’erreur, notamment « échec de connexion » et « Erreur 503 Service non disponible ».

Les gens se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs griefs au sujet du crash d’Internet.

Une personne a écrit : « Alors, qui vient de débrancher Internet ?

Un autre a déclaré : « Qu’est-ce qui se passe avec le crash majeur du site Web ? #amazone”

Une autre personne a écrit : « Tous les sites Web dont les gens disent qu’ils sont en panne fonctionnent bien pour moi. Le crash d’Internet doit affecter certaines régions plus que d’autres. »

Plus à venir…