Le site Web et l’application Tesco sont en panne alors que des centaines d’acheteurs signalent des problèmes | Royaume-Uni | Nouvelles

Le géant des supermarchés a confirmé qu’il rencontrait un problème avec son site Web et son application.

De nombreux acheteurs se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration.

Un utilisateur avec le pseudo @Millmaaan a déclaré : « @Tesco Quand votre site Web sera-t-il réparé ? Je dois modifier ma commande Click and Collect avant 12 h 15. »

Une autre, @KarenLindsay78, a écrit: « @Tesco J’ai une commande click and collect à terminer avant 12h15 et le site Web ne me le permet pas, j’ai des articles à ajouter et certains articles dont je n’ai plus besoin dans mon panier. C’est le message Je reçois. »

Un troisième, @foxyblue, a tweeté : « @Tesco Avez-vous une eta quand le site Web sera de nouveau opérationnel ? »

Un autre, @HHarris777, a déclaré: « L’application et le site Web sont toujours en panne .. »

Un cinquième utilisateur de Twitter avec le pseudo @RonnieB91805312 a posté : « Le site @Tesco You a des problèmes, incapable d’accéder au site Web ou à l’application principale. Quel est le délai pour résoudre ce problème ? »

Un autre, @realcairyhunt, a tweeté : « @tesco, votre site Web est en panne. L’application mobile aussi. »

Un autre, @alswifejacky, a écrit : « @Tesco Votre site Web est en panne.

Tesco a posté sur Twitter : « Nous rencontrons un problème avec notre site Web et notre application et nous travaillons dur pour remettre les choses en marche. Nous nous excusons pour tout inconvénient. »

