Le site Web Hack of Texas GOP du 11 septembre a « fait ma journée », déclare l’ancien conseiller de Biden-Obama

in

Le site Web du Texas Republican Party a été piraté samedi par un groupe qui prétendait protester contre la nouvelle loi sur l’avortement promulguée par l’État, selon des informations.

Parmi ceux qui ont réagi à la nouvelle se trouvait Jon Cooper, un ancien conseiller financier new-yorkais du président Biden et de l’ancien président Barack Obama.

“Cela a fait ma journée”, a écrit Cooper sur Twitter samedi, alors que la nation célébrait les 20 ans des attentats terroristes du 11 septembre.

Cooper a été président des finances nationales de Draft Biden 2016, président de campagne de Long Island pour Obama, et chef de la majorité à la législature du comté de Suffolk, à New York.

Le mois dernier, Cooper a tweeté un mashup photoshopé de manifestants réels pour le mandat de vaccin et du personnage enfant du film “The Sixth Sense” de 1999 et a ajouté son commentaire: “Je vois des gens qui vont bientôt mourir.”

Un clip de Rick Astley, une photographie obscène et une déclaration affirmant que les républicains de l’État tentaient de supprimer les droits des femmes ont été ajoutés au site du Texas GOP pendant plusieurs heures samedi, a rapporté la radio publique du Texas.

“Texas : prendre la voix des femmes pour promouvoir l’érosion théocratique des barrières entre l’Église et l’État”, indique le message, selon le média.

Le groupe qui a mené le piratage s’est identifié comme « anonyme » avec une bannière en haut de la page, selon le rapport.

Audience prévue pour lundi

Le projet de loi 8 du Sénat du Texas, que de nombreux soutiens appellent le «projet de loi sur les battements de cœur», est entré en vigueur le 1er septembre après avoir été adopté par la législature dirigée par le GOP de l’État et promulgué par le gouverneur républicain Greg Abbott. La Cour suprême des États-Unis a voté 5 contre 4 pour ne pas bloquer la loi, mais le 3 septembre, un juge du Texas a émis une ordonnance d’interdiction temporaire protégeant les cliniques d’avortement de l’État contre les poursuites autorisées par la nouvelle loi. Une audience sur cette affaire est prévue lundi.

Pendant ce temps, le ministère américain de la Justice a déposé jeudi une plainte contre le Texas, affirmant que la nouvelle loi de l’État est inconstitutionnelle.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, et d’autres républicains se sont engagés à défendre la nouvelle loi.

“Biden devrait se concentrer sur la résolution de la crise frontalière, de l’Afghanistan, de l’économie et d’innombrables autres catastrophes au lieu de s’ingérer dans les droits souverains des États”, a écrit Paxton sur Twitter. “J’utiliserai toutes les ressources disponibles pour me battre pour la vie.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La loi, qu’Abbott a signée en mai, interdit tous les avortements une fois qu’un battement de cœur fœtal peut être détecté, généralement vers six semaines, et permet également aux personnes qui s’opposent à l’avortement de poursuivre les cliniques et les autres personnes qui aident une femme à se faire avorter.

Les libéraux, y compris les législateurs démocrates et les célébrités, se sont prononcés contre la loi du Texas et certaines entreprises ont également pris position contre elle, notamment les fournisseurs de services de covoiturage Lyft et Uber, qui se sont engagés à aider tous les conducteurs poursuivis en justice en raison de la loi. .

Jessica Chasmar et Audrey Conklin de Fox News ont contribué à cette histoire.