Le site Web pro-Trump “ TheDonald ” confirme des plans détaillés pour prendre d’assaut le Capitole et tuer des membres du Congrès ⋆ .

S’il y avait des doutes persistants quant aux intentions et aux motivations violentes de ceux qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, ces doutes peuvent maintenant être dissipés. Des moindres détails, tels que le type de tyroliennes le plus efficace pour retenir les élus aux méthodes les plus efficaces pour tuer des policiers, les émeutiers ont laissé une trace électronique effrayante et irréfutable sur un site Web dédié à l’annulation des élections de 2020 au nom de Donald Trump. Avant le 6 janvier, ce site Web, «TheDonald.win», avait généré plus d’un million de visites par jour.

Un groupe de recherche appelé Advance Democracy, formé par l’ancien analyste du FBI et enquêteur du Sénat Daniel Jones, a recueilli des milliers de messages postés par des utilisateurs pseudonymes du site Web aujourd’hui disparu dans les jours qui ont précédé l’insurrection. Les messages ont été condensés dans un rapport et fournis au Washington Post. Le groupe de Jones s’était auparavant concentré sur l’effort en ligne pour mobiliser l’émeute, et il est vite devenu évident que ce site Web particulier était l’un des principaux centres organisationnels des émeutiers.

Comme le rapporte Craig Timberg du Post:

«Le site Web, TheDonald, a joué un rôle beaucoup plus central dans l’insurrection du Capitole du 6 janvier qu’on ne le savait auparavant», a-t-il déclaré. «Il y a des milliers de publications – avec des dizaines de milliers de commentaires – détaillant les projets de voyage à Washington et de violence contre le Capitole américain. Le but ultime de cette violence était, au nom de Trump, de perturber le Congrès et d’annuler l’élection présidentielle.

Parce que les affiches sur ce site utilisaient des pseudonymes, Advance Democracy n’a pas pu les identifier; l’hypothèse logique est que le site Web et son contenu sont actuellement analysés par le FBI et d’autres organismes d’application de la loi pour suivre les anciens utilisateurs par des moyens plus médico-légaux. Comme l’explique le Post, le site Web lui-même est né d’un forum Reddit qui a servi pendant un certain temps d ‘«espace sûr» pour les racistes et les théoriciens du complot. Finalement, irritant les règles de modération de Reddit, le forum est devenu un site autonome, avec son adresse Web appartenant à un vétéran de l’armée nommé Jody Williams. Williams a dissous le site après les émeutes du 6 janvier au Capitole.

L’article du Post cite un trésor de commentaires et de discussions extrêmement violents sur le site dans les semaines qui ont précédé l’assaut du 6 janvier. Beaucoup de ces commentaires vont clairement bien au-delà des rêves fébriles ambitieux des «commandos à clavier» et impliquent des plans méticuleux et bien coordonnés, y compris des «diagrammes partagés des systèmes de tunnels sous le complexe du Capitole», des discussions sur les voyages et les ressources de financement, et la plupart notamment, des méthodes proposées pour infliger des violences, dont certaines ont ensuite été employées par les émeutiers.

Les utilisateurs de TheDonald.win ont également partagé des conseils sur l’introduction d’armes à feu à Washington ainsi que sur la quantité de munitions à transporter au cas où la manifestation se transformerait en une fusillade, et ils ont discuté de la légalité du port d’autres armes, telles que des pistolets paralysants et de petits couteaux, qui pourrait ne pas violer les lois strictes de contrôle des armes à feu de la ville. D’autres sujets de discussion ont été la longueur et la marque appropriées des attaches pour détenir les membres du Congrès et comment utiliser un mât de drapeau et d’autres objets pour attaquer les agents de police.

La question de savoir comment surmonter la présence de policiers armés sur les marches du Capitole a dominé plusieurs de ces conversations en ligne. «Les flics n’ont pas de« position »s’ils sont couchés par terre dans une mare de leur propre sang», a écrit un utilisateur. Un autre a proposé de créer un «mur de la mort» en poussant par derrière leurs collègues partisans de Trump. Cet utilisateur a théorisé – probablement correctement – que la police serait réticente à tirer sur la foule si les membres de la foule en plein essor semblaient être physiquement contraints par d’autres à fomenter l’assaut.

En plus des instructions préparatoires détaillées, les utilisateurs du site – qu’ils se décrivent eux-mêmes comme un «rassemblement sans fin dédié au 45e président des États-Unis, Donald J. Trump» – ont régulièrement encouragé la participation des uns et des autres à ce qu’ils ont incontestablement vu. comme une insurrection inspirée de Trump. Des déclarations comme «S’ils« certifient »(B) iden, nous prenons d’assaut (C) apitol (H) malade. Exécutions sur les marches »et« Arrêtez les pires traîtres… Qu’ils essaient de nous blesser en tant que civils. Leur soutien s’effondrera du jour au lendemain. D’autres messages ont directement répondu aux encouragements de Trump à assister à l’événement «sauvage»: «JE SERAI LÀ ET JE SERAI SAUVAGE, SIR !!!»

Des messages supplémentaires ruminaient pour savoir si la présence d’une potence ou d’une guillotine à l’extérieur du bâtiment du Capitole serait préférable; en fin de compte, il semble qu’il a été décidé que la lame d’une guillotine serait trop grande pour être transportée. Il y avait également plusieurs articles fournissant des conseils utiles sur les munitions si les émeutiers décidaient d’apporter des armes à l’événement.

Pris collectivement, les messages sur ce site Web confirment ce que les innombrables vidéos et photographies mises en ligne par les participants eux-mêmes mettent en évidence: l’émeute a été soigneusement planifiée, elle a été entièrement provoquée par les exhortations et l’incitation de Donald Trump, et son intention était d’infliger de la violence. à la fois sur les élus et sur tout agent des forces de l’ordre qui oserait les défendre.

Bref, c’était tout sauf un événement spontané. C’était une révolte délibérée contre ce pays, planifiée des semaines à l’avance, dans le seul but de renverser une élection légale et d’empêcher la présidence de Joe Biden.

