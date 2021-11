Le site Web YouTube TV prend désormais en charge Safari pour Mac

Officiellement, regarder le service de coupe de cordon de Google sur le Web nécessite Chrome ou Firefox, tandis que les navigateurs basés sur Chromium – comme Microsoft Edge – fonctionnent également. Ces derniers jours, YouTube TV a déployé la prise en charge de Safari sur macOS.

Auparavant, la visite de tv.youtube.com dans Safari de bureau fournissait simplement des instructions sur la configuration du service sur les téléviseurs et un lien vers l’article d’aide « Appareils pris en charge ».

Avec macOS Monterey et Safari 15.1, le site Web YouTube TV fonctionne désormais pleinement. Vous pouvez parcourir et regarder la programmation jusqu’à 1080p sur le plan de base. La capture d’écran d’un flux ne fonctionne malheureusement pas, alors que nous n’avons pas été en mesure de vérifier si les versions antérieures de Mac sont prises en charge.

YouTube TV a commencé à déployer la prise en charge de Safari vendredi, et il est désormais largement disponible à partir de lundi. Google n’a pas encore détaillé cette prise en charge étendue et dit toujours qu’il « travaille pour amener YouTube TV à plus de navigateurs à l’avenir ».

Pendant ce temps, d’autres ont noté que le site Web fonctionne également sur iPadOS 15 avec l’avantage supplémentaire de l’image dans l’image – le lecteur vidéo en plein écran, puis balayez vers la maison ou appuyez sur le bouton dans le coin supérieur gauche. PiP est quelque chose qui manque toujours à l’application iOS, alors qu’il arrive lentement vers le client principal. On ne sait pas si Safari mobile restera pris en charge car Chrome pour iOS (même lors de la demande du site de bureau) ne fonctionne pas. Google veut que vous utilisiez l’application native.

Dans les coulisses, cela pourrait être dû au fait qu’Apple a ajouté la prise en charge de WebM dans Safari plus tôt cette année avec macOS Big Sur 11.3.

En savoir plus sur YouTube TV :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :