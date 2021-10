Le sixième cancer le plus fréquent et le deuxième cancer le plus mortel Il est évitable !

26/10/2021 à 17h57 CEST

En Espagne, près de 6 500 cas de cancer du foie sont détectés chaque année. C’est le sixième cancer le plus fréquent. Le carcinome hépatocellulaire représente 90 % des cancers du foie.

Les données fournies par la Fondation espagnole du système digestif sont inquiétantes. Le cancer du foie est la deuxième cause de décès liés au cancer dans le monde, provoquant environ 800 000 décès par an.

Et son incidence dans la population augmente car de plus en plus de cas d’une autre pathologie, la stéatose hépatique non alcoolique, associée à l’augmentation de l’obésité se produisent.

Types de cancer du foie

Les spécialistes signalent deux types de tumeurs du foie, la hépatocarcinome, et le cholangiocarcinome. La première est la plus fréquente, représentant 90 % des cas, et est causée par une croissance incontrôlée des cellules hépatiques (hépatocytes).

Contrairement au précédent, le cholangiocarcinome C’est une tumeur qui apparaît dans les voies biliaires situées à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du foie. Seuls 10 % des cas répondent à ce type.

De plus, les hommes sont les plus touchés par cette pathologie. 75 % des cas de carcinome hépatocellulaire sont des hommes et la plupart des cas sont diagnostiqués à plus de 45 ans.

Quelles sont les causes des tumeurs du foie?

Nous avons déjà vu la relation entre l’augmentation de ce type de tumeur et la stéatose hépatique non alcoolique. Mais ce n’est pas la seule cause. La Dr Susana Llerena Santiago, spécialiste des maladies digestives à la Hôpital universitaire Marqués de Valdecilla, signale d’autres facteurs déterminants :

Avoir des antécédents de cirrhose du foie est la principale cause de carcinome hépatocellulaire, ainsi que d’avoir souffert d’hépatite virale, en particulier d’hépatite B et C. Consommation abusive d’alcool.

Il existe d’autres causes, comme l’hépatite auto-immune ou l’hémochromatose, mais elles sont très rares.

Cela peut vous intéresser : Dépistage du cancer du poumon : une formule efficace contre la deuxième cause de décès

Symptômes trop peu spécifiques

L’un des problèmes posés par ce type de tumeur est que dans de nombreux cas, il ne donne aucun symptôme à son stade initial. Le fait que les symptômes soient aussi non spécifiques que :

Fatigue Perte de poids Douleur abdominale

Cette absence d’inconfort fait que, dans de nombreux cas, le diagnostic survient lorsque la maladie est déjà avancée, ce qui met la survie en danger.

Selon le Dr Llerena, si le diagnostic survient au cours des premiers stades de la maladie, il est possible d’atteindre une survie à 5 ans chez 70 % des patients.

L’une des armes dont disposent les spécialistes pour parvenir à une détection précoce de la maladie est le dépistage des patients atteints de cirrhose.

Cela peut vous intéresser : La survie au cancer augmente : Que se passe-t-il après avoir surmonté la maladie ?

Oui, le cancer du foie peut être évité

La seule façon d’empêcher une tumeur de se développer dans le foie est d’empêcher le foie de tomber malade. Et pour cela, les experts digestifs de la FEAD rappellent les bonnes pratiques pour que cela n’arrive pas :

Se faire vacciner contre l’hépatite B. Heureusement, nous avons un vaccin très efficace contre l’une des hépatites virales B. Se faire vacciner est donc la meilleure option. La vaccination universelle a eu un impact sur la réduction de la survenue du carcinome hépatocellulaire. Malgré cela, il y a actuellement environ 400 millions d’adultes infectés dans le monde. Détecter et traiter l’hépatite C : La transmission de ce virus se fait par le sang contaminé ou les produits qui en sont dérivés, en plus de la sexualité s’ils ont des comportements à risque.

Heureusement, le nombre de cas a diminué au cours des dernières décennies et il existe des médicaments très efficaces pour sa guérison, s’ils sont administrés aux premiers stades de la maladie.

Limiter la consommation d’alcool : l’abus d’alcool est essentiel pour l’ensemble de la population et en particulier pour les patients atteints d’une maladie hépatique sous-jacente.Surveiller le poids : les spécialistes rappellent que l’obésité et le surpoids sont des facteurs de risque non seulement de cancer du foie mais aussi d’autres pathologies, comme les maladies cardiovasculaires Faites de l’exercice physique quotidiennement. Suivre une alimentation saine. Le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire (obésité, diabète, hypertension, hypercholestérolémie) sera essentiel pour prévenir l’augmentation des cas de carcinome hépatocellulaire liés à la stéatose hépatique non alcoolique. Le tabagisme est un facteur de risque pour le développement du carcinome hépatocellulaire.