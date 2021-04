Le sixième circuit soutient la loi de l’Ohio interdisant l’avortement des bébés atteints du syndrome de Down ⋆ .

La Cour d’appel du sixième circuit a décidé de faire respecter une loi de l’Ohio interdisant les avortements résultant d’un diagnostic prénatal du syndrome de Down.

La décision 9-7 de mardi annule une injonction préliminaire ordonnée par un juge fédéral en mars 2018 après que Planned Parenthood et Preterm-Cleveland ont intenté une action en justice contre l’État au sujet du «Down Syndrome Non-Discrimination Act» de 2017, car ils l’ont déclaré inconstitutionnel.

Citant Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania c.Casey comme référence, la juge principale du circuit américain Alice Batchelder a écrit dans l’opinion principale que les restrictions sur les avortements ne sont pas inconstitutionnelles et n’imposent pas un fardeau indu aux femmes parce que le médecin doit savoir «que la raison de la femme car l’avortement, c’est qu’elle ne veut pas d’un enfant trisomique. »

«L’opinion principale [in Casey] a corrigé le point de vue erroné de Roe qui considérait qu’une ou toutes les tentatives de pré-viabilité “ d’influencer la décision d’une femme … comme injustifiée ”, en disant qu’une telle règle absolue était “ incompatible avec la reconnaissance qu’il y a un intérêt substantiel de l’État dans la vie potentielle tout au long de la grossesse ,'” elle a écrit.

Alors que la juge dissidente principale, la juge du circuit américain, Karen Moore, a affirmé que la loi est «auto-dévorante et logiquement intenable», Batchelder a déclaré qu’une décision contraire à la loi aggraverait la «stigmatisation associée à la pratique des avortements sélectifs du syndrome de Down».

«L’État a produit des preuves qu’aux États-Unis, les deux tiers des grossesses avec un diagnostic fœtal de trisomie 21 sont avortées – les pourcentages sont beaucoup plus élevés dans certains autres pays – ce qui en fait l’un des traits les plus couramment ciblés pour l’avortement. L’État explique que, lorsque des enfants à naître présentant un certain trait sont ciblés pour l’avortement, cela envoie un message aux personnes vivant avec ce trait selon lequel ils n’ont pas autant de valeur que les autres. Même si HB 214 n’interdit pas les avortements sélectifs pour la trisomie 21 et ne réduirait peut-être pas réellement l’incidence de ces avortements, en interdisant aux médecins de participer sciemment à cette pratique, il envoie un message retentissant condamnant la pratique des avortements sélectifs », a-t-elle poursuivi.

Comme le note National Review, la Cour d’appel du septième circuit s’est prononcée contre un projet de loi similaire dans l’Indiana en 2018 interdisant les avortements sur la base d’un diagnostic prénatal du syndrome de Down, ce qui crée une incohérence entre les deux tribunaux.

Malgré la scission du circuit, les groupes de défense anti-avortement ont salué la décision qui «crée un refuge sûr pour les bébés à naître atteints du syndrome de Down» et ont déclaré que les différentes décisions de justice constituaient «un défi important à Roe v. Wade».

«Maintenant qu’une scission de circuit s’est produite sur la question de savoir si les États peuvent interdire la pratique eugénique de l’avortement discriminatoire, la Cour suprême a encore plus de raisons de peser sur cette question importante et de déclarer ces lois comme constitutionnelles», Susan B. Anthony List La Présidente Marjorie Dannenfelser a déclaré dans un communiqué. «Nous encourageons la Haute Cour à agir maintenant que cette question a fait l’objet d’un examen plus approfondi par les juridictions inférieures. Les avortements discriminatoires fondés sur le sexe, la race et le handicap ne sont rien de moins que l’eugénisme moderne et doivent prendre rapidement fin.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.