Le sixième de LaLiga jouera en Ligue Europa et Séville pourrait disputer la Super Coupe d’Espagne

18/04/2021 à 10:54 CEST

L’obtention du titre de Copa del Rey par le Fútbol Club Barcelona a plusieurs conséquences immédiates dans le classement de la ligue. Le plus immédiat pour les deux équipes de la Ligue Europa.

Comme nous l’avions prévu cette semaine dans SPORT, L’Espagne a 4 places en Ligue des champions, 2 en Ligue Europa et une en Ligue de conférence.

Dans le cas de la Ligue Europa, on procède pour le cinquième de la Ligue et un autre pour la Copa del Rey. Mais comme c’est Barcelone qui le décerne, et étant pratiquement classé pour la Ligue des champions, Cette place ne va pas au finaliste de la Coupe, comme l’Athletic Club de Bilbao, mais à la sixième place de la Ligue, permettant au septième d’aller à la Coupe de Conférence.. Ensuite, à partir de maintenant, la septième place a également un prix. Le Betis est sixième du classement actuel et c’est Villarreal qui occupe cette septième position du classement.

Mais même l’Espagne pourrait avoir une huitième place européenne, comme nous l’avons déjà en SPORT, tant que l’équipe jaune remporte la Ligue Europa et ne se qualifie pas parmi les sept premiers.. Dans ce cas, il y aurait cinq places en Ligue des champions, deux en Ligue Europa et une en Ligue de conférence. Dans le cas d’être dans les sept premiers classés, la place en Ligue Europa irait à une Ligue européenne avec un coefficient inférieur.

Séville irait à la Super Coupe d’Espagne l’année prochaine si Barcelone est deuxième ou premier de la Ligue

Mais le titre de coupe ouvre la porte à une autre option et cela affecte la Super Coupe d’Espagne. Barcelona et Athletic sont les deux premières équipes de la prochaine édition de la Super Coupe d’Espagne 2022 en tant que finalistes de la Coupe. Edition dont, comme annoncé par la RFEF, l’intention est de pouvoir la contester à nouveau en Arabie Saoudite dans le cadre de l’accord signé par trois éditions.

Ainsi, l’Athletic Club de Bilbao et le Fútbol Club Barcelona seront présents dans cette troisième édition sous le format «Final Four» lancé par la RFEF. Et l’équipe du Barça sera présente aux trois.

Mais maintenant, il faut connaître les deux autres équipes invitées à ce tournoi fédératif qui ressortira du résultat final du classement de la ligue. Selon les règles de la concurrence, Ce sera le vainqueur de la Ligue et le finaliste cette saison 2021-2022 qui accompagnera les Catalans et les Basques.

À partir d’aujourd’hui, l’Atlético et le Real Madrid seraient les deux autres équipes. Mais il se peut que le Fútbol Club Barcelona termine deuxième ou premier du tournoi de la ligue. Et dans ce cas, et compte tenu de ce qui s’est déjà passé dans cette édition, Il faudrait chercher une cinquième équipe qui sortirait des demi-finalistes de la Copa del Rey avec le meilleur bilan. C’était le critère utilisé lors de la première édition où le Barcelona Football Club a reçu la Ligue et a été finaliste de la Copa del Rey. A cette occasion, c’est le Real Madrid qui s’est rendu en Arabie saoudite. Dans ce cas, ce serait Séville qui occuperait initialement cet endroit compte tenu de l’histoire de l’équipe andalouse et considérant que Levante était l’autre équipe qui accompagnait l’Athletic et Barcelone.