Le sixième sens d’un leader qui réussit

Le Sixième Pilier Sens du Leader, dirige et ancre tout le développement.

Par le vétéran Col RS Sidhu

La consommation effrénée de ressources naturelles limitées et les conséquences qui en découlent mettent en danger la survie de l’espèce humaine et de la planète Terre dans son ensemble. L’échec du leadership conventionnel à arrêter le plongeon collectif dans le vortex de l’auto-annihilation assurée conduit la recherche à explorer de nouvelles frontières dans le leadership organisationnel et individuel.

Pensée occidentale

Jusqu’au XIXe siècle, les domaines scientifiques et philosophiques occidentaux ont progressé sur des voies parallèles qui excluaient tout point de rencontre entre le monde physique et le monde métaphysique. Cependant, certaines découvertes fondamentales en Occident au cours du 20e siècle ont influencé une révision de cette vision de longue date.

Nikola Tesla, a dirigé l’évolution des perspectives avec sa célèbre affirmation : « Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence.

La découverte révolutionnaire du principe de l’effet Kirlian en Russie dans les années 1930 a ouvert la voie à la photographie d’aura, le champ électrique entourant le corps des organismes vivants. Cela a ouvert au monde occidental de toutes nouvelles possibilités pour faire progresser conjointement le développement physique et métaphysique de l’humanité.

Elle a été suivie de près par l’expérience « Observer Effect » dans le domaine de la théorie quantique, qui a établi une relation entre un observateur et la réalité observée. Cette découverte de l’esprit conscient affectant la réalité, a soudainement amené les domaines scientifiques et philosophiques occidentaux dans un contact inconfortable mais incroyablement proche.

Philosophie indienne ancienne

L’Inde ancienne ou Bharat est la plus ancienne civilisation que le monde ait connue, avec un riche patrimoine culturel, scientifique et social vieux de milliers d’années. Bharat a toujours cru que les vibrations du champ d’énergie générées par les organismes vivants sont liées au monde dans son ensemble. Ils considèrent donc le monde comme un tout interconnecté, « Vasudev Kutumbakam », le monde est un.

La croyance métaphysique de Bharat s’étendait au-delà de la compréhension conventionnelle de la science moderne, pour comprendre que la pensée cérébrale a un impact sur le domaine physique. À travers des kriyas yogiques et des techniques de méditation profonde, ils ont engagé l’esprit cérébral pour explorer la métaphysique et exploiter la conscience cachée du plexus solaire et la source inépuisable d’énergie qui s’y trouve.

À Bharat, les amarres socioculturelles cherchaient à tempérer les aspirations matérialistes humaines avec un but plus élevé de la vie à travers la poursuite du Dharma, Artha, Kama et Moksha.

Synthèse des pensées occidentales et indiennes

Les développements du 20e siècle en Occident, qui ont rétréci la compréhension entre le monde métaphysique et scientifique, ont incité à repenser leur position qui jusque-là avait rejeté les connaissances indiennes anciennes comme abondant en mythes.

L’intégration des vérités vérifiables des croyances métaphysiques indiennes traditionnelles a conduit à une synthèse dans le processus de pensée philosophique occidental et indien au 21e siècle, conduisant à l’émergence d’une nouvelle littérature dans le domaine du développement individuel et organisationnel.

La « Théorie U » d’Otto Scharmer sur le processus de lâcher-prise et de lâcher-prise ; « Intelligence multiple » de Howard Gardner sur la croissance et le développement de nouveaux esprits pour contrôler des intelligences variées ; « Présence » de Peter Senge, C Otto Scharmer, Joseph Jaworski, Betty Sue Flowers, qui explore le phénomène consistant à atteindre les niveaux de perception les plus profonds par les individus et les organisations pour détecter et actualiser les nouvelles réalités qui cherchent à émerger.

Ce sont quelques-uns des travaux fondateurs publiés dans le territoire relativement inexploré de la recherche actuelle en gestion et de la compréhension du leadership en général, qui se rapprochent des valeurs indiennes de longue date.

Cette meilleure compréhension de l’influence des dimensions métaphysiques sur la matière a abouti à l’acceptation théorique dans les « pays développés » d’un monde physique et métaphysique lié. Cela a créé un espace pour les dirigeants et les organisations avec une meilleure conscience de soi et de l’environnement au-delà des sens cognitifs.

LA SCIENCE DU SIXIÈME SENS

La science médicale

Le cerveau émet des courants électriques oscillants, mesurés en cycles par seconde

Ondes Delta – 1 à 3 Hz

Ondes Thêta – 4 à 7 Hz

Ondes Alpha – 8 à 13 Hz

Ondes bêta – 14 à 35 Hz

Ondes gamma – au-dessus de 35 Hz

Les ondes alpha sont considérées comme les plus favorables aux activités de perception extra-sensorielle et sont généralement générées par le yoga, la méditation et les techniques de contrôle de la respiration. Pour développer le sixième sens, il est nécessaire d’atteindre et de conserver ces ondes pendant une durée prolongée, même pendant les heures de travail. La pratique constante, la discipline et la passion pour accomplir la mission souhaitée sont la clé.

Sciences métaphysiques

L’intellect humain est guidé par deux instincts primaires, l’Intellect de Base guidé par des aspirations matérialistes, et l’Intellect Supérieur conduisant à une propension altruiste. En général, l’intellect de base est l’instinct prédominant. L’intellect supérieur contrôle et renforce les quotients émotionnels et sociaux, est essentiel pour réussir en tant que leader et nécessite un effort conscient sur une période de temps pour se développer.

Sciences du yoga

Tout comme le corps physique est alimenté en oxygène par un fin réseau d’artères et de veines, le corps ésotérique est alimenté en énergie astrale, connue sous le nom de Prana, à travers un complexe de 72 000 nadis. C’est ce flux de Prana, couplé à des techniques de contrôle yogiques qui dynamise les chakras nadi conduisant à une conscience accrue du sixième sens.

LA CULTURE DU LEADERSHIP DU SIXIÈME SENS

Conditions préalables

Le leader doté du sixième sens doit posséder une conscience très développée de ce qui doit être fait, comment cela doit être fait, quand cela doit être fait, en anticipant simultanément les besoins de la ressource humaine impliquée dans la tâche et en visualisant en permanence le résultat attendu.

Pour un emploi réussi du sixième sens, le Leader doit travailler sur le plan de l’Intellect supérieur. Cela n’empêche pas le Leader de rechercher des gains matériels, car c’est le but ultime de toute entreprise. Cependant, le leader doit peser les gains attendus par rapport à une probable dégradation sociale et environnementale.

De même, le leader doit être imprégné de valeurs et d’éthique définissables, qui à leur tour agissent comme le pilier du sixième sens. Ce Pilier sera le point d’appui permettant au Leader de tirer parti des gains au-delà du raisonnement cognitif, et d’atteindre le statut de Karma Yogi.

Livrables

Le Leader du Sixième Sens, un vrai Karma Yogi, permet à soi de développer : –

Vision de créer plutôt que d’attendre l’opportunité, en exploitant la conscience dimensionnelle de l’avenir.

Capacité d’analyse et d’acceptation des risques, à travers la capacité à induire subtilement des changements dans les domaines énergétiques impactant la mission.

La simultanéité dans l’action, en utilisant une prise de conscience accrue pour mettre en synergie l’effort disponible.

Sens de déléguer, en encourageant par conséquent les subordonnés dans un rôle de leadership.

Réponse au changement, par l’intervention du Leader à travers la détection.

Valeur pour l’organisation

L’impact matériel global du Sixth Sense Leader réside dans l’économie de la consommation d’énergie et des ressources, l’amélioration de la productivité, l’accélération du cycle de retournement, tout en harmonisant et en équilibrant les besoins futurs.

La vraie valeur du Sixth Sense Leader pour l’organisation transcende au-delà des termes quantifiables de…

Lisser les frictions internes, qui détournent l’énergie vitale de l’organisation vers des tâches improductives.

Prévoir les goulots d’étranglement externes, assurant ainsi un emploi productif des ressources organisationnelles.

Détecter et répondre aux besoins de l’équipe, entraînant ainsi une productivité accrue.

Attirer et retenir les talents, ce qui a un impact positif sur la qualité des livrables.

Établir une présence sur le marché, conduisant au renforcement et à la fidélisation de la clientèle.

Conclusion

L’intervention du leader par le biais de la détection est la clé de la pratique du discernement et de l’évaluation des opportunités, de la prise et de la prise de l’initiative, de la délégation de la responsabilité pour libérer le leader de sentir, de répondre et d’intervenir si nécessaire.

Le Sixième Pilier Sens du Leader, dirige et ancre tout le développement.

Il y a une lutte constante entre les instincts humains de base et supérieurs au sein des individus et des organisations. Traditionnellement, l’âge est considéré comme synonyme de statu quo, alors que la jeunesse est généralement identifiée à l’envie de pousser au changement.

Partout dans le monde et depuis des temps immémoriaux, il y a eu une réticence marquée pour le transfert volontaire de responsabilité/pouvoir à la génération suivante. Cela peut être attribuable aux instincts humains de base.

Le leadership visionnaire est généralement associé au développement volontaire des leaders de la prochaine génération, qu’il s’agisse de la gouvernance, des forces armées, des entreprises ou de la société. Cet alignement de leadership visionnaire est attribuable aux Instincts Humains Supérieurs.

Il peut donc être juste d’évaluer l’état d’avancement intellectuel d’une organisation/société/nation à travers le paramètre clé de la facilité de la transition générationnelle du pouvoir vers la jeune génération.

(L’auteur Col RS Sidhu, Sena Medal est diplômé en histoire de l’Université de Delhi. Ses articles sur les affaires stratégiques ont été publiés dans des magazines et des revues de renom, et peuvent également être consultés sur son blogspot valleysandvalour.blogspot.com. Il est également l’auteur de deux livres, « Success from Being Mad » sur les projets d’entrepreneuriat d’anciens combattants, et « Elephant on the High Himalayas” sur le discours de l’Inde et de la Chine. Express en ligne.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.