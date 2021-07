Le skate aux Jeux olympiques et les plus grands challengers de l’équipe américaine, a expliqué

in

Tokyo sera la première fois que le skateboard sera ajouté à la liste des sports olympiques d’été, et à première vue, Team USA est l’éléphant de 10 000 livres dans la salle. Cependant, il se passe beaucoup d’autres choses qui pourraient surprendre quiconque suppose que l’or est une fatalité pour les États-Unis.

Il est incontestable que les États-Unis ont mené la charge dans le monde du skateboard depuis le début de la compétition au milieu des années 1970, mais un niveau de parité sans précédent est entré dans le sport récemment. Oui, il est vrai que les États-Unis ont été les pionniers du skateboard et ont dominé les X Games dans le passé, mais les jours d’un podium entièrement américain se sont évaporés. Maintenant, ce sera une bataille pour remporter une médaille en skateboard, ce qui en fait l’un des sports les plus attrayants pour regarder ces jeux.

Quelles sont les disciplines du skateboard aux Jeux Olympiques ?

Le skateboard est divisé en deux compétitions : Park et street. Il n’y a pas de compétition de vert sur un half-pipe aux Jeux olympiques.

Park est conçu pour représenter une atmosphère de skate park. C’est un mélange d’éléments de rue et de vert, utilisant des bols et des bosses en béton pour offrir du temps d’antenne aux patineurs. Cela nécessite que les athlètes soient bien équilibrés, qu’ils aient des compétences pour patiner dans la rue – ainsi que des mouvements de saisie et de retournement pour passer d’un élément à l’autre sur le parc.

via Olympics.com

La seconde est la rue, qui est conçue pour imiter les environnements urbains. Alors que la compétition se déroulera sur un parcours construit sur mesure, elle sera beaucoup plus proche de la sensation de patiner dans une rue. Plutôt que des bols et des lèvres, les patineurs utiliseront des rampes, des rails et des escaliers pour marquer des points pendant les courses.

via Olympics.com

Qui fait partie de l’équipe des États-Unis ?

Une équipe de 12 membres, les États-Unis alignera trois hommes et trois femmes dans chaque discipline.

Parc des hommes

Cory Juneau Heimana Reynolds Zion Wright

Parc des femmes

Jordyn Barratt Bryce Wettstein Brighton Zeuner

Rue des hommes

Jagger Eaton Nyjah Huston Jake Ilardi

Rue des femmes

Mariah Duran Alexis Sablone Alana Smith

Qui représente les meilleures chances des États-Unis d’obtenir l’or ?

Nyjah Huston est un phénomène du patinage depuis son arrivée sur la scène mondiale en tant qu’adorable enfant de 11 ans aux X Games 2006. Le potentiel précoce a cédé la place à la réalité au fil des années, alors que Huston devenait le patineur que le monde espérait pouvoir devenir. Virtuose du patinage de rue, Huston est le compétiteur classé n ° 1 dans la discipline, mais il est connu pour incarner l’idée de « aller gros, ou rentrer à la maison » essayant joyeusement de lancer des pistes massives et à haut risque – parfois au détriment de sa cohérence.

Le parc pour hommes est l’endroit où les États-Unis ont vraiment verrouillé les Jeux olympiques. Reynolds, Juneau et Wright sont respectivement les 1er, 2e et 5e patineurs mondiaux – chacun ayant une chance de remporter l’or. Des trois, il est sûr de dire que Heimana Reynolds est la favorite avec trois podiums lors des six dernières épreuves mondiales. Cependant, tout comme la plupart des sports mondiaux, la compétition internationale a été extrêmement limitée au cours des 18 derniers mois. Il y a une énorme chance de surprendre de n’importe qui dans le monde.

Le chemin de l’équipe américaine vers la victoire dans les deux disciplines féminines est décidément plus difficile. Ce n’est pas un coup porté au talent que les États-Unis envoient à Tokyo, mais plutôt une reconnaissance de la brutalité de la compétition internationale de patinage féminin.

Des six femmes, Mariah Duran a la plus grande chance dans la rue des femmes. Elle a remporté le dernier concours international. Duran a le potentiel pour écraser d’énormes pistes et défier l’emprise sur le sport des femmes brésiliennes.

Quelles sont les plus grandes menaces des États-Unis ?

À bien des égards, l’équilibre des pouvoirs dans le patinage mondial s’est déplacé vers le sud et l’est. En dehors des États-Unis, ce sont les puissances jumelles du Brésil et du Japon qui se sont lancées le défi de prendre le trône du patinage mondial.

La partie amusante à ce sujet est que tandis que les États-Unis divisent la différence d’être solide dans les deux disciplines, la fracture se produit ici aussi. Les Japonais Yuto Horigome et Sora Shirai sont deux des meilleurs skateurs de rue au monde, occupant les deuxième et troisième places derrière Huston. Horigome en particulier est une bête absolue, mariant une capacité incroyable à une cohérence sans égal. Au cours des deux dernières années, il n’a jamais terminé en dessous de la 5e place, et il va sans aucun doute se battre pour l’or.

Pendant ce temps, côté parc, c’est le Brésil qui prend de l’importance. Luiz Francisco et le vétéran Pedro Barros pourraient tous deux faire pression sur Reynolds pour l’or – mais Francisco en particulier a été incohérent ces derniers temps. Le joueur de 20 ans est certainement l’un des meilleurs patineurs au monde, mais se perd parfois dans les compétitions internationales et avec la force de ce peloton qui pourrait être un handicap.

Du côté des femmes, il faudra une grosse erreur du Japon et du Brésil pour ne pas remporter de médaille. La Japonaise Misugu Okamoto, 15 ans, est l’une des patineuses les plus excitantes que le monde ait jamais vues, et elle est la favorite pour remporter l’or au park. Pendant ce temps, c’est la Brésilienne Pamela Rosa, qui s’est enfuie avec pratiquement tous les événements de rue féminins au cours des deux dernières années, qui est la plus susceptible de remporter l’or.

La parité de ce sport le rend tellement amusant

La réaction instinctive du grand public lors de l’annonce du skateboard était de croire que ce seraient les médailles des États-Unis à perdre. Cependant, ces dernières années, de forts défis venant de partout, en particulier du Brésil et du Japon, font du skateboard l’un des événements les plus excitants à regarder à ces Jeux olympiques.

Faites-vous plaisir et réglez-le pour voir ce que Nyjah Huston prévoit de lancer à Tokyo, et découvrez également le parc pour femmes. Ce n’est peut-être pas une victoire aux États-Unis, mais vous devez voir Misugu Okamoto en action. Elle est incroyable.