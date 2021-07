Le skate révolutionne les Jeux

Le Brésilien Kelvin Hoefler, médaillé d’argent de la première finale olympique de l’histoire du skateboard, a concouru avec ses AirPods dans les oreilles. Jagger Eaton, également avec des écouteurs, a sorti un mobile de sa poche pour prendre un selfie et partager sa joie de la médaille de bronze sur les réseaux sociaux. Le Japonais Yuto Horigome, le premier champion de rue, a également distillé le parfum de jeunesse et la facilité que le CIO recherchait avec l’inclusion du skateboard dans les Jeux. Ils n’ont trompé personne : à Tokyo 2020, ils ont concouru comme dans la rue, en short, une casquette et à leur manière, car on attend d’eux.

C’est ainsi qu’est né le skateboard hook à Tokyo, dans une première finale historique qui symbolise, c’est ce que le CIO veut, le lien de l’Olympisme avec son public plus jeune, qu’il craignait de perdre. Je voulais aux Jeux le pack complet des stars de l’irrévérence et de la jeunesse avec des millions de followers sur Instagram, et s’ils veulent rivaliser avec leur téléphone portable dans leur poche, qu’ils le fassent. Il y avait l’Américain Nyjah Huston, la meilleure figure mondiale des sports de rue (7e, une déception après avoir dominé le premier tour de la finale avec Hoefler). Chaque patineur a eu cinq tentatives pour effectuer un seul tour, et la précision d’Horigome a prévalu, marquant 9,5 pour sa meilleure performance.

Kelvin Hoefler, argent en finale, balance sur la rambarde

Au parc sportif urbain d’Ariakele, ils ont peint un parcours de rue typique, avec des rampes, des escaliers, des mains courantes et des bancs. C’est le but de Street : effectuer des figures sur différents obstacles urbains. Seul le public manquait, chose normale dans ces Jeux, mais pas pour les patineurs. Jagger Eaton a trouvé « difficile » de patiner sans le soutien de la foule. Il a évité le silence en mettant une chanson de rap sur ses écouteurs pour se remonter le moral au moment de la compétition. Yuto Horigome, le champion, s’est déclaré heureux. “Je ne peux pas croire que je suis à des Jeux.”

Jagger Eaton a concouru avec des écouteurs sur

Le skate génère une puissante industrie des équipements sportifs, attire des sponsors et se connecte à la culture des jeunes, un trio d’arguments qui aiguisent l’appétit du CIO pour l’inclure dans son programme sportif. Tony Hawk, la légende qui a ouvert la mythologie du skateboard il y a des décennies et a donné son nom aux jeux vidéo, sert de commentateur à la télévision à Tokyo et se dit surpris que les Jeux olympiques aient mis si longtemps à adopter le skateboard.

Dans quelques jours arrivera la deuxième discipline du skateboard, le Park, la genèse urbaine du snowboard halfpipe qui compte déjà plusieurs éditions au sein des Jeux d’hiver. Et il le fera avec des très jeunes déjà élites dans leur sport : plusieurs compétiteurs olympiques ont 13 ans, dont Sky Brown, favorite sur le podium, et il y aura aussi la plus jeune athlète espagnole aux Jeux de Tokyo, Julia. Benedetti, à partir de 16 ans.

L’Olympisme leur a ouvert la porte, mais leur sport « dérange » souvent la ville et continue de générer des incompréhensions. Paradoxe : à quelques mètres du parc où se déroulait la compétition, un panneau interdisait l’usage des skateboards.