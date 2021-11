Le sketch SNL sur «l’avortement de clown» de Cecily Strong est tranchant, astucieux et inoubliable

Il y a une idée, particulièrement populaire auprès de certains comédiens, que le but même de la comédie est de dire l’indicible ; repousser les limites et les enveloppes en articulant des vérités inconfortables. Cela a été incarné récemment par Dave Chappelle dans sa sixième comédie spéciale Netflix controversée, The Closer, dans laquelle il (encore une fois) aborde la question de savoir comment nous devrions traiter les personnes trans et conclut (encore une fois) que la réponse est « aucun trop soigneusement.

Dire l’indicible est souvent le milieu des bandes dessinées masculines comme Joe Rogan (dont le spécial Netflix 2016 s’appelait « Triggered ») ou Bill Burr (dont le dernier spécial s’appelait « Paper Tiger »).

Pour la plupart, le titan de la comédie Saturday Night Live a contourné cette tendance, s’en tenant à son habitude de longue date de faire des imitations comiques simples et de laisser la politique absurde de la vie réelle parler d’elle-même sous couvert de parodie – jusqu’au week-end dernier.

Le récent sketch de mise à jour du week-end de l’actrice Cecily Strong sur «l’avortement de clown», dans lequel elle joue un «Goober the Clown», un fabricant d’animaux au nez rouge portant des ballons sous pression pour discuter de son propre avortement grâce à l’interdiction débilitante du Texas des avortements après six semaines, pourrait bien devenir l’une des critiques politiques les plus sévères de la mémoire récente de la série.

Comme cela devient clair au cours de la partie, cela pourrait bien être la propre anecdote personnelle de Strong, et comme elle est liée entre les gags de clown, c’est un rappel qu’il y a certaines choses qui ne sont pas dites dans la vie américaine, mais ce ne sont peut-être pas celles que nous entendre les suspects habituels hurler.

Tout au long du sketch, Strong essaie en vain de faire le clown – son nœud papillon en rotation finit par s’incliner verticalement, sa tentative de fabriquer un animal en ballon échoue, sa corne de clown refuse de klaxonner. Cela se déroule parallèlement à son agitation visible d’être un «clown» qui doit continuellement discuter de l’avortement en raison de la législation de plus en plus restrictive sur l’avortement dans le pays.

L’effet est double : alors qu’elle avance dans le sketch, les mots « clown avortement » deviennent de plus en plus déconcertants et absurdes, soulignant sans doute l’absurdité d’une rhétorique anti-avortement extrême. La vanité de clown elle-même devient de plus en plus fragile et difficile à maintenir. Quand elle se rend compte que son klaxon ne fonctionne pas, après avoir riffé quelques secondes, elle a apparemment ad libs, « Je ne suis pas un clown », avant de continuer. L’aveu, jeté en aparté, atterrit comme une petite explosion, un dégrisement de la tension.

Racontant son histoire entre deux gags de clown amusants, Strong discute de la gravité inutile qui s’attache à l’ensemble du sujet, ainsi que de la honte et de l’effet stigmatisant que cela a sur les femmes. Elle souligne que « 1 clown sur 3 » subira un avortement de clown au cours de sa vie, mais que vous ne le savez pas parce que la plupart « n’en parleront même pas à d’autres clowns ».

Quand ils le peuvent – malgré les barrières en place – il y a une vraie sorte de soulagement et de communion, et le récit de son expérience semble être cathartique. Le ton de tout le sketch se transforme en un doux rappel que le débat sur l’avortement a un impact sur de vraies personnes, des êtres humains dont les voix et les histoires sont rarement entendues alors que la guerre pour leur corps fait rage autour d’eux.

À un certain niveau, le sketch de Strong fait directement le jeu de ceux qui pensent que la comédie moderne a perdu son avantage – que la culture éveillée a transformé la comédie en conférences politiques sans humour. Mais à un autre niveau, Strong montre sans doute que la comédie peut non seulement résister aux conférences politiques, mais peut être renforcée par celles-ci si elle est bien faite. Il y a quelque chose dans l’expression « avortement de clown » qui provoque inévitablement le rire.

Au contraire, le contraste entre les bouffonneries de clown de Strong et le sujet dont elle discute, ainsi que son investissement émotionnel clair dans le récit (et peut-être même un certain degré d’inconfort personnel), devient un moyen de souligner à quel point les enjeux sont sérieux pour les personnes qui n’ont pas accès aux avortements sans risque.

La dernière blague de Strong – « la dernière chose que tout le monde veut, c’est un groupe de clowns morts dans une ruelle sombre! » – est barbelé et hilarant. L’ensemble du segment, de la façon dont Strong se bat avec ses accessoires aux blagues elles-mêmes, frappe une note inconfortablement rauque – nous rions, mais plus nous rions, plus nous sommes mal à l’aise, ce qui fait comprendre à quel point le sujet est brut sous la discussion est.

Le sketch illustre, de façon inoubliable, que l’on est parfois poussé à traiter l’avortement comme une tragédie, une marque de honte permanente, ou les deux, pour pouvoir même en parler. Dans un environnement où un sujet est tellement stigmatisé qu’il devient impossible d’avoir un débat raisonné autour de celui-ci, l’ajout de lunettes de clown et d’un nœud papillon à vrilles permet de souligner à quel point le débat est devenu ridicule, tout en nous faisant rire malgré nous.

Le sketch sert également de réponse à la philosophie de la comédie Chappelle. Lui et de nombreux autres comédiens ont soutenu avec passion que les cibles de la blague doivent apprendre à rire d’elles-mêmes même lorsque la blague est cruelle et déshumanisante. Mais Strong cadre tout le croquis autour du concept d’empathie et de gentillesse, en utilisant quelque chose qu’elle – désolé, le médecin de l’avortement de Goober – lui a dit.

C’est sa « blague préférée », nous dit-elle – un zinger chaleureux sur le fait qu’elle était relativement tôt dans sa grossesse (« Etes-vous tombée enceinte en chemin? », a demandé le médecin.) Ce n’est pas « un drôle ha ha » genre d’humour, précise-t-elle, mais une sorte de blague « drôle, ‘tu n’es pas une personne horrible et ta vie n’est pas finie’ – la meilleure. »

Le meilleur genre en effet. Il n’y a rien de déshumanisant dans la performance de Strong, même si elle le fait en costume de clown. Il ne s’agit pas d’humour « drôle ha ha », mais d’un humour qui met en lumière la vulnérabilité et l’humanité de la comédienne et de son public. C’est quelque chose de non-dit que nous pourrions supporter de dire plus souvent.