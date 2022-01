Le skin Battle Pass rend les joueurs de Call of Duty: Warzone invisibles

Quiconque est jusqu’aux genoux dans la saison actuelle de Call of Duty: Warzone devrait se méfier des joueurs invisibles qui courent comme un chasseur d’extraterrestres dans un film d’Arnold Schwarzenegger des années 1980.

Un problème involontairement hilarant accorde l’invisibilité à quiconque possède la tenue d’opérateur éveillé de Francis, qui est une récompense de passe de combat de niveau maximum pour la saison du Pacifique de Call of Duty Warzone. Apparemment, ce bug est dans le jeu depuis quelques semaines maintenant, mais ce n’est que récemment devenu un problème car de plus en plus de personnes maximisent la passe de combat et obtiennent la peau en question.

Regardez les vidéos ci-dessous pour voir quelques exemples. Il existe des récits contradictoires sur le fonctionnement du problème, mais la plupart s’accordent à dire que les modèles de personnages disparaissent à environ 35 mètres de vous (merci, PC Gamer).

Le studio Call of Duty Warzone Raven Software est conscient du problème et cherche un correctif. Cependant, il n’y a pas d’ETA sur le moment où un correctif pourrait arriver à partir de mardi.

Un certain nombre de problèmes amusants sont apparus ces derniers temps. Des villageois nus dans Animal Crossing: New Horizons à à peu près tout dans la trilogie GTA.