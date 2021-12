Le skipper d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, sera-t-il disponible pour affronter West Ham après ce que le patron Mikel Arteta a décrit comme une « violation disciplinaire » avant l’exil de Southampton ?

Pierre-Emerick Aubameyang est apte à affronter West Ham United mercredi, mais une décision sur son implication sera prise par Mikel Arteta.

L’attaquant d’Arsenal a raté la victoire sur Southampton ce week-end en raison d’une « violation disciplinaire ».

La mauvaise forme d’Aubameyang a vu Arteta abandonner le capitaine d’Arsenal lors des derniers matchs

Les rapports de . ont révélé que l’attaquant avait été autorisé à se rendre à l’étranger pour récupérer sa mère malade et la ramener en Angleterre mercredi, mais a violé l’accord en revenant jeudi matin à la place.

Expliquant sa décision après l’affrontement des Saints, Arteta a déclaré: « Malheureusement, [Aubameyang has been left out] en raison d’une faute disciplinaire.

«Je pense que nous avons été très cohérents avec l’absence de négociables en tant qu’équipe que nous nous sommes fixée en tant que club, donc il n’est pas impliqué aujourd’hui.

« Ce n’est certainement pas une situation facile, une situation dans laquelle nous voulons que le capitaine de notre club se trouve. »

À la suite des dernières retombées entre Aubameyang et Arteta, les spéculations se sont multipliées selon lesquelles l’attaquant pourrait avoir joué son dernier match pour les Gunners avec des informations faisant état d’une sortie potentielle en janvier.

Arteta n’est pas impressionné par le manque de discipline d’Aubameyang

Faire un accord aussi important pourrait être délicat dans la fenêtre de transfert de janvier, cependant, la perspective qu’il perde son statut de capitaine de club pourrait être une possibilité.

C’est quelque chose qui, selon Danny Murphy, pourrait être la bonne marche à suivre pour « lui donner un coup de pied dans le dos ».

« Je pense que si Arteta est soutenu par la hiérarchie pour diriger le club et les joueurs comme il le souhaite, alors oui, je lui retirerais le poste de capitaine », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Liverpool à White et Jordan sur talkSPORT.

« Vous ne pouvez pas laisser votre capitaine donner l’exemple à maintes reprises, il n’y a pas de zone grise avec cela. Vous voulez un capitaine qui donne l’exemple et fait les bonnes choses 100 % du temps.

« Ses performances sur le terrain signifient que vous n’avez pas à lui donner de dispense car il n’a pas assez bien joué pour le mériter.

« Il a fait beaucoup pour Arsenal, je pense que la majeure partie de sa carrière là-bas a été superbe et mérite un certain crédit pour cela.

L’avenir d’Aubameyang au club a été remis en question

« Quand vous enfreignez la règle une deuxième et une troisième fois, tout d’un coup, vous manquez de respect aux autres joueurs, sans parler du manager.

« Si j’étais Arteta, la façon dont il joue maintenant et la façon dont il l’a probablement traité a été » tu es mon capitaine « , mets un bras autour de lui, il lui a donné une plate-forme et assez de minutes, il l’a à peine laissé de côté , il le met quand il ne marque pas.

« Maintenant, j’irais dans l’autre sens et j’essaierais d’obtenir une réaction.

«Je lui retirerais le grade de capitaine, je lui donnerais un coup de pied dans le dos, quelle que soit l’amende que vous puissiez lui donner, donnez-lui.

« Clouez-le vraiment à un mât et voyez ensuite si vous obtenez une réaction de cette façon et, sinon, c’est parti. »