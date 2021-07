Le skipper d’Everton Seamus Coleman signe un nouveau contrat

Le capitaine d’Everton, Seamus Coleman, a signé une nouvelle prolongation de contrat d’un an, le gardant à Goodison Park jusqu’à l’été 2023.

La nouvelle d’un nouvel accord pour Seamus Coleman sera de la musique aux oreilles des fans d’Everton. L’arrière droit a rejoint les Toffees en provenance de Sligo Rovers en janvier 2009 pour un montant de 60 000 £. Depuis, l’international de la République d’Irlande a fait 350 apparitions pour le club, marquant 26 fois et ajoutant 31 passes décisives.

Coleman a été nommé capitaine d’Everton en 2019, deux ans après que le joueur de 32 ans a subi une éventuelle rupture à deux jambes mettant fin à sa carrière alors qu’il était en service international.

Ce qui a été dit

S’adressant au site officiel du club, Coleman a déclaré : « Je suis très heureux – tout le monde autour du club de football et je suis sûr que tous les fans savent à quel point ce club a compté pour moi dès le premier jour.

« C’est un immense honneur de prolonger mon séjour ici. Il s’agissait de baisser la tête et de continuer à travailler dur comme je l’ai toujours fait, et le club a décidé de me récompenser avec ça. C’est quelque chose dont je suis très heureux.

“J’espère que maintenant je pourrai continuer aussi longtemps que possible, donner mon expérience aux plus jeunes, les aider et les soutenir de toutes les manières possibles et contribuer autant que possible sur le terrain.”

Le président d’Everton, Bill Kenwright, a ajouté : « Je suis sûr que je parle au nom de tous ceux qui sont liés à Everton lorsque je dis que je suis ravi que Seamus ait signé cette prolongation de contrat.

“Depuis sa performance d’homme du match lors de ses débuts en Premier League il y a près de 12 ans, il a montré toutes les qualités que les Evertoniens adorent – compétence, passion, détermination et un désir implacable de gagner et d’être le meilleur.

“Un leader fidèle et universellement respecté qui a porté notre chemise avec fierté pas moins de 350 fois et à chaque occasion a tout donné, comme il le fait chaque jour à l’entraînement et lorsqu’il nous représente dans la communauté.”

Transferts Everton

Ce fut une première fenêtre de transfert régulière pour le nouveau manager d’Everton, Rafa Benitez. L’ancien patron de Newcastle United a vu les arrivées de Demarai Gray, Andros Townsend et Asmir Begovic jusqu’à présent.

Cependant, les Toffees ont vu partir sept joueurs, dont Theo Walcott, Josh King et Bernard.

