Le skipper du Real Madrid, Sergio Ramos, a inscrit 101 buts pour les géants de la Liga

in

Un défenseur qui marque des buts est une denrée précieuse et quelque chose que chaque équipe aimerait avoir.

Bien que garder les buts hors de leurs propres filets soit l’objectif principal, participer avec quelques-uns à l’autre bout est certainement un coup de pouce bienvenu.

.

Ramos a marqué son dernier but pour le Real Madrid lors d’une victoire 3-1 contre l’Atalanta

Et au départ du skipper du Real Madrid Sergio Ramos dans l’un des meilleurs défenseurs buteurs de l’histoire du beau jeu.

Ramos a marqué ce qui s’est avéré être son dernier but au Real Madrid en mars, marquant son 101e but pour Los Blancos lors de leur affrontement en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta.

Aucun autre défenseur qui joue actuellement ne possède un meilleur record de buts que Ramos – qui est aimé et détesté dans une égale mesure par les fans de football du monde entier.

Et, remarquablement, Ramos ne semble pas ralentir, il est donc certain de continuer à ajouter à son incroyable décompte de 128 buts en carrière en club et en pays.

GETTY

L’Espagnol quitte le Bernabeu après 16 ans après avoir gagné tout ce qu’il est possible de gagner

Qui sait quelle est la prochaine étape pour le vétéran de 35 ans, qui a été lié à un passage en Premier League avec Manchester City et Manchester United attendant dans les coulisses.

Mais quelles autres légendes du football rejoignent Ramos parmi les meilleurs défenseurs buteurs de l’histoire du sport ?

talkSPORT.com a examiné où la légende de Bernabeu figure parmi les défenseurs les plus performants de tous les temps.

10. Franz Beckenbauer – (109) buts

Le capitaine de l’Allemagne de l’Ouest a révolutionné le rôle de balayeur, et le fait qu’il était le joueur le plus éloigné du but adverse en dit long sur ses prouesses de buteur.

Il était connu pour sa créativité et ses passes ainsi que pour ses compétences défensives d’élite.

En 19 ans, il a marqué 109 fois.

Il a été le plus prolifique pour le Bayern Munich où il a marqué 64 buts en 439 apparitions.

.

Beckenbauer était prolifique à l’arrière

9. Roberto Carlos (113)

Le buteur de, sans doute, l’un des plus grands coups francs de tous les temps, Carlos a été salué comme l’un des meilleurs arrières latéraux offensifs à avoir joué le match.

Le Brésilien faisait partie de l’équipe ‘Galacticos’ qui est devenue célèbre au début des années 2000 et est devenue connue pour sa capacité à passer des flancs aux positions de buteur.

Il a également été mortel sur coups de pied arrêtés pour le club et le pays, la plupart de ses frappes provenant de balles mortes.

Il est difficile de penser à de nombreux footballeurs dans l’histoire qui ont eu un pied gauche plus meurtrier.

Carlos avait une pêche du pied gauche

8 : Paul Breitner – (113)

Tout comme Beckenbauer, Breitner a contribué de manière significative au succès sans précédent du Bayern et de l’Allemagne de l’Ouest dans les années 1970.

Il n’est que l’un des quatre joueurs à avoir marqué lors de deux finales de Coupe du monde, et il en a également contribué trois autres à la Coupe du monde 1974.

Bien qu’il soit passé au milieu de terrain dans les dernières étapes de sa carrière, il était principalement un défenseur et a obtenu la plupart de ses buts en profondeur.

Breitner a marqué la plupart de ses buts pour le Bayern et dix de ses buts pour son pays.

Breitner a joué un rôle déterminant pour l’Allemagne de l’Ouest et le Bayern Munich

7 : Steve Bruce (113)

L’Anglais aimait figurer sur la feuille de match, notamment pour Manchester United, mais a également contribué pas mal avec Gillingham, Norwich, Birmingham et Sheffield United.

Ses buts les plus célèbres sont survenus contre Sheffield mercredi lors de la saison 1992/93 lorsqu’il a marqué deux fois pour donner à l’équipe de Sir Alex Ferguson leur premier titre en 26 ans.

Sa meilleure saison est survenue en 1990/91 pour les Diables rouges, lorsqu’il a marqué 19 buts toutes compétitions confondues.

Bruce a aimé un but de la défense tout au long de sa carrière

6 : Sergio Ramos – (128)

Aucun défenseur du football mondial ne marque actuellement plus que le capitaine sortant du Real Madrid, et ce qui est plus impressionnant, c’est qu’il le fait également à des moments cruciaux.

Il a marqué trois fois pour le premier club de Séville avant de rejoindre le Real en 2005, et il est depuis devenu un buteur redouté – ce qui l’a vu profiter de saisons à deux chiffres en tant qu’arrière central !

Et son dernier but contre l’Atalanta lors d’un match des huitièmes de finale de la Ligue des champions en mars a porté son club et son pays à 128 buts remarquables.

.

Ramos arrêtera-t-il un jour de marquer ?!

5: Graham Alexandre (130)

L’Écossais était un arrière droit pour de nombreux clubs au fil des ans, notamment Burnley, Scunthorpe, Luton et Preston North End.

Il était sur des coups de pied ponctuels et bon nombre de ses buts provenaient de tirs au but, mais il avait également la capacité impressionnante de surgir des buts en jeu ouvert en tant qu’arrière droit.

Étonnamment, il n’a jamais été inscrit sur la feuille de match pour l’Écosse.

Alexander était un naturel absolu depuis le point de penalty

4: Laurent Blanc (153)

Remarquablement, l’ancien patron de la France détient toujours le record de buts dans le club avec lequel il a commencé à jouer au football : Montpellier.

Blanc a commencé sa carrière en tant que milieu de terrain offensif avant de revenir jouer en tant que balayeur, marquant 80 buts en huit ans avec le club – dont beaucoup sur coups de pied arrêtés.

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a également marqué 16 buts pour la France, son plus célèbre étant le but en or contre le Paraguay lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 1998.

Blanc était un balayeur et un buteur talentueux

3: Fernando Hierro (163)

Hierro a consolidé sa place parmi les plus grands de tous les temps de l’Espagne et du Real Madrid grâce à sa capacité à marquer des buts.

Il a été capitaine des deux équipes et a pris des pénalités et des coups francs, ce qui a contribué à son score élevé.

Mais il a également fait preuve d’une incroyable présence aérienne dans les virages et beaucoup ont déclaré que le Real Madrid n’avait jamais trouvé de véritable remplaçant à son ancien capitaine.

Il a également marqué en Premier League pour Bolton Wanderers.

Hierro était une machine à buts et a marqué un but en Premier League pour Bolton

2 : Daniel Passarella (175)

Sans doute le meilleur défenseur d’Amérique du Sud de tous les temps, l’Argentin avait une incroyable capacité à marquer des buts.

Beaucoup avaient l’habitude de dire que les joueurs courts ne devraient pas être bons en défense, mais à 5 pieds 8 pouces, Passarella a bel et bien fait taire ceux qui détenaient la vue.

Si des joueurs offensifs tels que Diego Maradona et Lionel Messi n’existaient pas, il aurait le mérite d’être le meilleur Argentin à porter le célèbre maillot bleu et blanc.

Il a été le capitaine de son pays à la gloire de la Coupe du monde en 1978 et faisait également partie de leur équipe gagnante en 1986.

Passarella a guidé l’Argentine vers la gloire de la Coupe du monde

1 : Ronald Koeman (253)

Le Néerlandais détient le titre de défenseur le plus prolifique de tous les temps, bien qu’il ait également joué au milieu de terrain.

Se faisant un nom en tant que balayeur, l’ancien joueur de Barcelone possède un record dont de nombreux attaquants rêveraient.

Il a déjà marqué 26 buts en une seule saison pour le PSV et a également joué un rôle déterminant pour Barcelone à son époque avec les géants catalans, marquant 19 buts à deux reprises en deux saisons différentes pour les Blaugrana.

Il n’est pas surprenant que Koeman ait tiré des coups francs et des tirs au but – et sa frappe la plus importante a été son coup franc en prolongation contre la Sampdoria qui a offert à Barcelone sa toute première Coupe d’Europe en 1992 à Wembley.

getty

Koeman a marqué 253 buts en carrière