Le Slavia Prague se qualifie pour les quarts de finale après avoir battu les Rangers 0-2

18/03/2021 à 23:35 CET



Le Slavia battre 0-2 à Rangers lors du match retour organisé ce jeudi au Ibox et a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Les équipes se sont déjà rencontrées précédemment lors du match aller au stade de Slavia Prague, qui s’est terminé par un score de 1-1. Avec ce triomphe, le Slavia Prague il restera en Ligue Europa au moins pour le prochain tour, en attendant d’affronter son prochain prétendant.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour l’équipe visiteuse, qui a libéré la lumière au moyen d’un objectif de Peter Oladeji Olayinka à la 14e minute, terminant la première période avec le score 0-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Prague, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Nicolae Stanciu à la minute 74, terminant ainsi le match avec un score final de 0-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Rangers a sauté du banc Kemar Roofe, Jack Simpson, Bongani zungu, Cédric Itten Oui Scott Wright remplacer Scott Arfield, Nathan Patterson, Alfredo Morelos, Steven Davis Oui Ryan Kent, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Lukas masopust, Trous Tomas, Jan Kuchta, Matyas Vagner Oui Ondrej Lingr, qui a sauté sur le terrain pour Peter Oladeji Olayinka, Jacub Hromada, Oscar Dorley, Ondrej Kolar Oui Nicolae Stanciu.

Un total de sept cartons jaunes et deux cartons rouges ont été présentés dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Léon Balogun, Glen Kamara, Joe Aribo Oui Connor Goldson et carton rouge à Léon Balogun (2 jaunes) et Kemar Roofe. De son côté, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Oscar Dorley, Simon Deli Oui Ondrej Kudela.

Avec la victoire de Slavia PragueIl ne reste plus qu’à attendre le prochain tirage au sort de la Ligue Europa pour rencontrer votre prochain adversaire lors des quarts de finale.