Clairo’s deuxième album acclamé par la critique Fronde, sorti le 16 juillet via FADER Label/Republic Records, a fait ses débuts au n°1 du Billboard Alternative Albums Chart, n°2 du Top Rock Albums Chart et dans le Top 20 du Top 200 Chart.

Il s’agit du premier album le mieux classé de l’artiste, auteur-compositeur et producteur américain de 22 ans. Coproduit avec le producteur Jack Antonoff, lauréat d’un Grammy Award, Sling a été enregistré aux Allaire Studios dans le nord de l’État de New York et comprend 12 titres dont “Blouse”, que le jeune homme de 22 ans a interprété en direct sur The Tonight Show de NBC avec Jimmy Fallon le mois dernier. .

Pour célébrer le record largement célébré, Clairo a récemment annoncé ses dates de tournée nord-américaine en 2022, qui se vendent rapidement. Les billets sont en vente dès maintenant sur Clairo.com.

Produite par Live Nation, la tournée de 28 dates débutera le 16 février à Charlotte, Caroline du Nord au Fillmore Charlotte avec des arrêts à Boston, Chicago, Seattle, Los Angeles et plus avant de se terminer le 16 avril à Atlanta, GA au Tabernacle.

L’auteur-compositeur-interprète et poète britannique Arlo Parks la rejoint sur la route, soutenant Clairo pendant la majeure partie de la tournée, tandis que les rockers indépendants de Brooklyn Widowspeak se joignent aux trois dates de tournée restantes.

Clairo s’est associé à SafeTour et Calling All Crows pour offrir une expérience de concert sûre et sans harcèlement. Clairo intègre un représentant dédié de Calling All Crows dans son équipe de tournée qui répondra aux demandes de soutien via une ligne d’assistance par SMS et une prospection proactive de chaque concert, et fournira des messages et un soutien éducatif afin que les participants puissent participer à la réalisation de ces spectacles et de leur propres communautés plus sûres. Ensemble, SafeTour et Calling All Crows offriront une formation sur la prévention et la réponse au harcèlement sexuel à l’ensemble du groupe, à l’équipe et au personnel du site intéressé afin de créer un environnement sûr et inclusif sur la route.

Le catalogue croissant de Clairo comprend « Pretty Girl » certifié platine et « 4Ever » et « Flaming Hot Cheetos » certifiés or, en plus de « Are You Bored Yet ? »—sa collaboration platine avec Wallows. À ce jour, elle a amassé plus de trois milliards de streams et compte.

Achetez ou diffusez Sling.