Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait que Pawar soit la présidente de l’Alliance progressiste unie (UPA) dirigée par le Congrès, Banerjee, qui était accompagnée de son neveu Abhishek Banerjee, a déclaré: « Trois n’est pas UPA maintenant. »

La remarque du ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee « il n’y a pas d’UPA maintenant » a rendu le Congrès furieux, plusieurs de ses dirigeants lançant des attaques contre le chef du Congrès de Trinamool. Une réunion de fin de soirée organisée par le Congrès mercredi a décidé de coincer Banerjee pour ses attaques répétées contre le Congrès.

Banerjee a fait cette remarque après sa rencontre avec le chef du PCN Sharad Pawar à Mumbai, où elle a appelé à combattre le BJP de manière unie tout en portant des coups à peine voilés à la direction du Congrès.

Réagissant à sa remarque, le haut dirigeant du Congrès, Mallikarjun Kharge, a déclaré que l’opposition devrait présenter un front uni contre l’opposition au lieu de rester divisée. « Nous avons essayé de les inclure (TMC) dans diverses questions socio-politiques où le Congrès s’est fait un nom. L’opposition ne doit pas se diviser et se battre entre elles, nous devons lutter ensemble contre le BJP », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le haut dirigeant du parti Digvijaya Singh a déclaré qu’aucune alliance de l’opposition ne peut être formée contre le BJP sans la participation du Congrès.

« Notre combat est contre le parti au pouvoir (BJP). Ceux qui veulent nous rejoindre devraient venir avec nous et ceux qui ne veulent pas nous rejoindre sont libres de le faire… toute alliance politique formée contre le BJP peut-elle être sans participation du Congrès ? » dit Singh.

Les réunions de Banerjee avec les dirigeants de l’opposition surviennent au milieu d’une tension dans les relations entre le TMC et le Congrès. Le Grand Old Party a récemment été mal à l’aise avec la campagne d’expansion du TMC qui l’a vu braconner ses dirigeants – de l’Assam à Goa, du Meghalaya au Bihar.

Le Congrès de Trinamool s’est ouvertement opposé au Congrès pour son prétendu échec à affronter le BJP. Il avait récemment qualifié le grand vieux parti d' »incapable et incompétent » et avait affirmé que TMC ne pouvait être blâmé pour le fait que ses dirigeants ont sauté du navire.

La relation entre les deux partis avait atteint un nouveau creux le mois dernier après que le parti de Banerjee ait creusé la défaite de Rahul Gandhi à Amethi lors des sondages Lok Sabha de 2019 et s’était demandé si le Congrès pouvait l’effacer grâce à une tendance Twitter.

Le porte-parole de TMC, « Jago Bangla », avait affirmé que c’était Banerjee, qui est également le ministre en chef du Bengale occidental, et non Rahul Gandhi, qui est devenu le visage de l’opposition contre le Premier ministre Narendra Modi.

