Le smartphone 5G le moins cher au monde peut nous en apprendre beaucoup sur l’avenir de l’industrie mobile

Il semblait seulement qu’hier que la 5G a été présentée pour la première fois (nous avons eu un aperçu de la technologie en 2015) et pourtant, quelques années seulement après son déploiement et la mise en vente des premiers combinés, les premiers à moins de 100 £ ( environ 137 $, 186 AU $) Le smartphone 5G est apparu sur le marché.

L’appareil était disponible directement dans la boutique en ligne de Vodafone au moment de la rédaction en trois couleurs différentes avec livraison le lendemain.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G n’est pas un nouvel appareil, mais le fait que Vodafone, l’un des plus grands opérateurs de réseau au monde, soit prêt à le pousser bien en territoire budgétaire malgré ses références de milieu de gamme est un signe clair que les temps changent pour le mieux, au moins pour l’utilisateur final.

Changement de jeu ou remise unique ?

Nous avons examiné le Redmi Note 10 5G il y a quelques mois à peine et lui avons attribué une solide note de 3,5 étoiles (sur cinq) à son prix de détail suggéré d’origine, soit plus du double de ce pour quoi Vodafone le vend maintenant.

Il va sans dire que la remise importante de Vodafone a transformé un appareil solide, mais sans intérêt, en un champion d’entrée de gamme/budget. A ce prix, qui a besoin de smartphones 4G (consultez notre dossier sur la montée en puissance du smartphone à 100 $) ?

Contre ses rivaux britanniques O2 et EE, Vodafone semble avoir recours à des stratégies de vente assez extrêmes afin de capturer plus de parts de marché 5G. Ainsi, bien que le Xiaomi Redmi Note 5G soit fortement réduit, vous devez toujours acheter un forfait PAYG à 10 £ (notez que l’appareil est déverrouillé).

Évidemment, il en va de même pour Xiaomi, qui a dû donner son accord à une baisse de prix aussi importante. La société a rapidement remplacé Huawei en tant que principal concurrent de Samsung dans l’espace Android et est engagée dans une bataille formidable pour le plus grand prix de tous : le titre de plus grand fournisseur mondial de smartphones en termes d’unités expédiées.

Le grand rival de Qualcomm, Mediatek, est sur le manteau de Xiaomi. Le fabricant de semi-conducteurs taïwanais a adopté une stratégie de lancement agressive avec un objectif clair. Être le leader en part de marché, même si cela signifie être compétitif uniquement sur le marché des chipsets prêts pour la 5G bas de gamme/milieu de gamme.

Que ce passe t-il après?

Attendez-vous à ce que les smartphones 4G soient rapidement éliminés du marché à mesure que la couverture 5G s’améliore à l’échelle mondiale. Outre Mediatek et Qualcomm, un autre grand fournisseur chinois, UNISOC est susceptible d’introduire un certain nombre de solutions de chipsets 5G abordables qui ajouteront plus de concurrence à partir de 2022.

Deux autres implications périphériques de cette attaque 5G seront (a) une baisse significative du prix des points d’accès mobiles 5G qui pourrait accélérer la disparition des lignes fixes et (b) Microsoft et Google pourraient enfin être convaincus d’autoriser leurs écosystèmes respectifs basés sur ARM ( Windows sur ARM et Chrome OS) pour fonctionner sur des solutions de système sur puce beaucoup moins chères.

(Crédit image : TechRadar)

Qu’en est-il du Redmi Note 10 5G lui-même ?

Quant au téléphone lui-même, ses fonctionnalités ne seraient pas déplacées sur un appareil phare de 2018.

Outre ses informations d’identification 5G (et sa capacité à exécuter deux cartes SIM 5G en veille), il dispose de 4 Go de RAM, de 128 Go de stockage intégré (en utilisant la technologie UFS plus rapide), d’un écran 2400 x 1080 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un énorme 5 000 mAh batterie, un appareil photo principal de 48 mégapixels (plus deux capteurs latéraux), NFC et un connecteur de type C plus Android 11.

Dans l’ensemble, c’est tout sauf votre smartphone d’entrée de gamme habituel et bon marché.