Le smartphone de l’année 2021 de MKBHD est le…

MKBHD est de retour pour les smartphones 2021. Après le test de la caméra à l’aveugle la semaine dernière, où l’iPhone 13 Pro a été battu par le Pixel 5a à 399 $, il revient en choisissant le meilleur téléphone dans neuf catégories différentes, se terminant par le « Téléphone de l’année ».

Avant de commencer la remise des prix, il a observé une minute de silence pour LG, qui a arrêté de fabriquer des smartphones cette année.

Il y a neuf catégories dans lesquelles un téléphone peut gagner :

Meilleur gros smartphone Meilleur petit smartphone Meilleur téléphone avec appareil photo Meilleure batterie Le prix du design Le prix de la valeur Buste de l’année Le prix le plus amélioré Téléphone de l’année

Comme prévu, il y a beaucoup de téléphones Android différents sur cette liste. Avec autant de fabricants différents, il y a beaucoup plus de place pour expérimenter et choisir. Alors que les iPhones conservent fondamentalement la même expérience d’un modèle à l’autre et d’année en année – bien qu’avec des améliorations continues – les téléphones Android peuvent offrir des expériences très différentes à des prix totalement différents, des pliables phares à l’ultra-budget.

Cela ne veut pas dire que la gamme iPhone 13 d’Apple n’a pas pu tenir le coup cette année, car les appareils ont remporté cinq mentions différentes lors des prix des smartphones 2021 de MKBHD. Cette année, la gamme d’iPhone 13 d’Apple et les derniers appareils de Samsung ont essentiellement échangé des coups dans toutes les catégories, à l’exception du « Prix de la valeur » et du « Buste de l’année ».

Prix ​​des smartphones MKBHD 2021

Prix ​​du meilleur grand smartphone

Samsung a remporté le premier prix, le prix du meilleur grand smartphone étant décerné à son Galaxy Z Fold 3. Le grand pliable offre un écran interne de 7,4 pouces, presque un pouce plus grand que le plus grand appareil d’Apple, l’écran de 6,68 pouces de l’iPhone 13 Pro Max. .

Apple a été exclu des mentions honorables, mais Samsung a reçu une autre mention. Le Galaxy S21 Ultra et le ROG Phone 5 d’Asus ont obtenu des mentions honorables dans la catégorie.

Meilleur petit téléphone

Alors que Samsung a peut-être remporté le meilleur grand téléphone, Apple a remporté la catégorie du meilleur petit téléphone, avec l’iPhone 13 Mini. Le plus petit ordinateur de poche actuel d’Apple est alimenté par le même processeur que son plus grand, et comme le note MKBHD dans la vidéo, l’iPhone 13 Mini a résolu la faiblesse de la durée de vie de la batterie du 12 Mini. Malgré le concurrent le plus fort cette année, il semble qu’Apple ne proposera pas d’iPhone 14 Mini l’année prochaine. L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que le facteur de forme de 5,4 pouces serait abandonné par Apple, la gamme de l’année prochaine comprenant quatre iPhones avec des tailles d’écran de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Samsung a obtenu une autre mention ici en tant que finaliste, avec son Z Flip 3. Le Flip 3 se déplie en un écran plus conventionnel de 6,7 pouces, mais surtout se plie en deux pour prendre moins de place dans votre poche.

La vidéo a également donné des mentions honorables à l’Asus Zenfone 8 et à l’Oppo Find N. Nos collègues de 9to5Google ont déclaré que Find N « répond à beaucoup de [Galaxy Z] Les points douloureux du pli tout en montrant qu’il n’y a pas de « bonne » façon de faire un pliable. Peut-être qu’un appareil de nouvelle génération (et un autre optimisé pour les États-Unis) pourrait gagner une place encore plus élevée sur cette liste.

Meilleur téléphone appareil photo

Bien que le Pixel 5a de Google ait peut-être remporté le test de l’appareil photo à l’aveugle, l’appareil photo d’un téléphone contient bien plus que quelques photographies. En termes de meilleure expérience globale du téléphone avec appareil photo, vidéo incluse, MKBHD a décerné l’iPhone 13 Pro.

Cela ne devrait pas être trop choquant. Les capacités vidéo de l’iPhone ont longtemps été applaudies, et l’inclusion de l’enregistrement vidéo ProRes, pour ceux qui peuvent en faire bon usage, est un gros problème. Il note également les styles photographiques disponibles sur la gamme iPhone 13. Ils permettent de personnaliser facilement l’apparence de vos photos avant de les prendre.

Alors que l’iPhone a remporté la première place ici, les propres appareils de Google ont obtenu leur première mention, avec le Pixel 6 Pro en tant que finaliste et le Pixel 5a en tant que mention honorable aux côtés du vivo X70 Pro Plus.

Meilleure batterie

Le prix de la meilleure batterie est une autre catégorie qui a été facilement gagnée. L’iPhone 13 Pro Max a remporté le prix de la meilleure batterie grâce à son intégration logicielle et de silicium personnalisée très efficace. Bien entendu, la durée de vie de la batterie est également facilitée par le taux de rafraîchissement variable ProMotion, qui, en plus de fournir un défilement plus fluide à 120 Hz, peut réduire le taux de rafraîchissement pour économiser la batterie lorsque rien sur l’écran ne bouge.

L’Asus ROG Phone 5 axé sur les jeux était le deuxième de la catégorie, avec son énorme batterie de 6 000 mAh. L’iPhone 13 Pro Max a une batterie de 4 352 mAh à titre de comparaison, mais il compense la batterie plus petite avec sa forte optimisation.

Prix ​​du design

Comme le note Marques Brownless, le prix du design est peut-être le plus subjectif des prix qu’il décerne, mais son prix de design cette année est allé au Galaxy S21 Ultra de Samsung.

Les finalistes cette année comprenaient l’Oppo Find x3 Pro, l’Oppo Reno 6 et le Legion Phone.

Prix ​​de la valeur

Le prix « Value » de MKBHD était auparavant le prix du « meilleur téléphone à petit budget », mais s’est étendu cette année pour inclure la meilleure valeur globale. Et le gagnant de cette année est le Pixel 6 de Google. Comme nos collègues de 9to5Google l’ont noté dans leur test du Pixel 6 :

Le plus petit Pixel 6 est, tout simplement, l’une des meilleures offres sur le marché aujourd’hui. Pour 599 $, vous obtenez un appareil phare avec l’un des meilleurs appareils photo, un excellent design, une prise en charge logicielle qui dure plus longtemps que tout autre téléphone Android et une autonomie extrêmement bonne selon notre expérience.

À 599 $, le Pixel 6 n’est pas exactement un téléphone « budget », mais la valeur fournie est tout simplement incroyable. Avec la même puce Google Tensor que son grand frère le Pixel 6 Pro, comme Ben Schoon l’a dit dans sa critique, le Pixel 6 standard « prend du recul avec un design qui ressemble plus à Google, avec des spécifications qui tiennent à ce produit phare et un prix qui en fait sans doute la meilleure offre pour un smartphone aujourd’hui.

Les autres mentions sous le prix comprennent le Poco F3 à environ 400 $, le Samsung A52 à 450 $ et le Realme GT à 500 $.

Buste de l’année

Apple et Samsung (heureusement) n’avaient aucune mention du « Buste de l’année » de MKBHD, cet honneur (déshonneur ?) les logiciels soutenant l’approche unique ne fournissent tout simplement pas l’expérience nécessaire pour son prix élevé.

Le plus amélioré

L’iPhone 13 Pro s’est nettement amélioré par rapport à l’iPhone 12 Pro, avec un écran ProMotion, une vidéo ProRes, des styles photographiques, etc., mais la gamme iPhone 12 regorgeait déjà d’excellents téléphones, elle n’est donc pas la plus améliorée. Au lieu de cela, MKBHD a décerné à Samsung une autre victoire ici pour son Galaxy S21 Ultra. L’une des grandes améliorations du S21 par rapport au S20 est l’appareil photo, comme l’a noté 9to5Google :

Dire que j’ai été « déçu » par l’appareil photo du Galaxy S20 Ultra de l’année dernière serait un euphémisme. C’était… eh bien, c’était juste mauvais. Cette année, je suis si heureux d’annoncer exactement le contraire. J’hésite à appeler cela le meilleur appareil photo sur un smartphone aujourd’hui, mais il est définitivement en compétition pour cette couronne.

Les améliorations d’Apple avec l’iPhone 13 Pro ne sont cependant pas passées inaperçues, l’iPhone 13 Pro remportant une mention honorable aux côtés du Galaxy Z Flip 3 de Samsung.

Téléphone de l’année

Avec Apple et Samsung s’affrontant entre catégories, la question reste de savoir quel est le smartphone de l’année de MKBHD, un téléphone Apple ou Samsung ? Cette année, son gagnant pour le téléphone général de l’année était le Galaxy S21 Ultra de Samsung. L’appareil phare de Samsung est sorti au début de cette année. Comme l’a dit 9to5Google à propos de l’appareil à l’époque :

Lorsque le Galaxy S20 Ultra de l’année dernière est sorti, je suis arrivé à la conclusion que très peu de gens devraient l’acheter. Il était hors de prix et est tombé sur sa face dans le département de la caméra. Un an plus tard, l’histoire a été complètement inversée. Le Galaxy S21 Ultra est une offre vraiment excellente qui parvient en fait à atteindre un prix raisonnable grâce à une réduction de 200 $. C’est en fait la meilleure option de la gamme Samsung cette année, pas seulement sur papier. Si le prix de 1 199 $ est dans votre budget, cela vaut la peine d’être considéré.

Le Galaxy S21 Ultra a continué d’être une bonne option car son prix a baissé tout au long de l’année.

Apple est arrivé en deuxième position avec l’iPhone 13 Pro, tandis que la grande valeur du Pixel 6 de Google en a fait une mention honorable.

Cela soulève la question, avec la nature subjective du prix « Téléphone de l’année », quel serait votre choix pour le téléphone de l’année ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

