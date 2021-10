Le smartphone de Nothing pourrait devenir quelque chose en 2022

Fort d’un nouveau partenariat avec Qualcomm

La plupart des fans d’Android s’attendaient probablement à ce que la nouvelle entreprise du fondateur de OnePlus, Carl Pei, se concentre sur le développement d’un smartphone. Au lieu de cela, il a fait irruption sur la scène avec des objectifs plus gérables en tête, libérant un ensemble d’écouteurs sans fil flashy et translucides plus tôt cet été. Avec ce tout premier lancement de produit terrifiant terminé, il est peut-être temps pour Nothing de publier quelque chose que nous supposions venir depuis le début.

La société prévoit de lancer un smartphone au début de 2022, selon une nouvelle fuite de 91Mobiles. Malheureusement, si vous vous attendiez à entendre quelque chose de concret sur l’appareil – spécifications, prix, peut-être même un nom de produit – il ne vous reste rien. Tout sur ce téléphone reste un mystère, et il le restera probablement jusqu’à ce que nous commencions à voir des teasers dans les mois à venir.

Pourtant, il n’est pas trop surprenant d’apprendre que l’entreprise travaille à élargir son portefeuille. Rien n’a acheté les restes d’une autre startup technologique, Essential, plus tôt cette année, qui semblait faire allusion à des projets futurs pour une sorte d’appareil mobile.

Non pas que l’entreprise refuse l’aide extérieure, bien sûr. Les rumeurs d’aujourd’hui sont arrivées quelques jours seulement après que Nothing a annoncé un nouveau cycle de financement et un partenariat avec Qualcomm pour « alimenter les futurs produits technologiques » de l’entreprise. Il n’y a aucune garantie, bien sûr, mais cela ressemble certainement à un smartphone – quelque chose que Qualcomm est sans aucun doute heureux d’entendre.

Ce n’est pas le seul produit actuellement en développement. Fidèle à son orientation initiale sur les accessoires, la société aurait l’intention de lancer une banque d’alimentation appelée Nothing Power (1) avant la fin de 2021.

Nous devrons continuer à attendre pour savoir à quoi pourrait ressembler un « téléphone Rien », même si nous espérons qu’il conservera le boîtier transparent vu pour la dernière fois sur les écouteurs de l’entreprise. La gamme des fabricants d’Android se sentant plus petite que jamais, ce n’est peut-être pas le mauvais moment pour un nouveau concurrent d’entrer sur le ring. Espérons juste qu’ils apportent quelque chose de nouveau à la table.

