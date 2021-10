Le smartphone JioPhone Next 4G avec le système d’exploitation Pragati basé sur Android lancé en Inde pour Rs 6,499

Le téléphone devait initialement être lancé le 10 septembre, mais il a été retardé en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Reliance Jio, dirigé par Mukesh Ambani, a lancé le JioPhone Next, son premier smartphone 4G très attendu, au prix de Rs 6 499. Le téléphone « conçu pour l’Inde » sera plus largement disponible auprès de Diwali, c’est-à-dire le 14 novembre. Jio offrira une option de financement en vertu de laquelle les acheteurs potentiels pourront acheter le JioPhone Next en payant 1 999 Rs à l’avance et le reste de le montant via EMI sur une période de 18 à 24 mois.

Le JioPhone Next est co-développé par Jio et Google. Le téléphone devait initialement être lancé le 10 septembre, mais il a été retardé en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Pour tous ceux qui ont demandé quelle est la suite ? Nous avons travaillé avec @dependjio pour créer un appareil abordable, utile et offrant une expérience Android unique à des millions d’Indiens entrant dans le monde des smartphones.

« Je suis ravi que les équipes de Google et Jio aient réussi à proposer cet appareil révolutionnaire aux consommateurs indiens à temps pour la saison des festivals, malgré les défis actuels de la chaîne d’approvisionnement mondiale causés par la pandémie de Covid », a déclaré Ambani, ajoutant « Je félicite chaleureusement Sundar Pichai et son équipe chez Google, et tous ceux à Jio qui se sont associés pour offrir ce merveilleux cadeau Diwali à nos compatriotes.

Prix ​​et disponibilité du JioPhone Next

Bien que le JioPhone Next vous coûtera Rs 6 499, Jio introduit une option de financement qui, selon lui, rendra le prix d’entrée extrêmement abordable et presque égal au prix d’un téléphone multifonction. Vous pouvez obtenir le JioPhone Next en payant 1 999 Rs et le montant du solde en EMI.

Le JioPhone Next sera disponible à partir du 14 novembre. Pour acheter le téléphone, vous devrez d’abord enregistrer votre intérêt. Vous pouvez le faire de trois manières : en visitant votre détaillant JioMart Digital le plus proche, le site Web Jio.com/Next, ou sur WhatsApp en envoyant « HI » au 70182-70182. Vous recevrez une confirmation une fois que votre unité sera disponible. Cela doit être récupéré en personne auprès de votre détaillant JioMart.

Spécifications et fonctionnalités du JioPhone Next

Au cœur se trouvera le logiciel Pragati OS, présenté comme «un système d’exploitation de classe mondiale qui a été spécialement conçu pour l’Inde». Il semble que ce soit une version personnalisée d’Android que Jio a créée avec Google. Le téléphone sera livré avec les applications Google et Jio.

L’expérience logicielle du JioPhone Next se concentrera sur trois aspects : la localisation, les caméras et le push pour les dernières fonctionnalités Android et les mises à jour de sécurité. Il regroupera des fonctionnalités telles que l’assistant vocal, la lecture automatique à haute voix du texte à l’écran qui fonctionnera apparemment avec n’importe quel texte à l’écran, y compris les pages Web, les applications, les messages et même les photos, la traduction linguistique, la caméra intelligente avec filtres de réalité augmentée de Snapchat et HDR , et plus.

En parlant de matériel, le téléphone sera livré avec un écran 720p de 5,45 pouces. Celui-ci sera protégé par Corning Gorilla Glass 3 avec revêtement anti-empreintes digitales. Sous le capot, il aura un système sur puce Qualcomm Snapdragon 215 associé à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, ce qui sera extensible de 512 Go supplémentaires.

Le téléphone double SIM sera livré avec une caméra arrière de 8 MP et une caméra avant de 5 MP, une batterie de 3 500 mAh avec chargement micro-USB, une prise audio Bluetooth 4.1 et 3,5 mm.

Le JioPhone Next sera fabriqué dans l’usine Neolync de Jio à Tirupati et Sriperumbudur.

