Le smartphone le moins cher du monde ?

Reliance a annoncé le smartphone JioPhone Next en collaboration avec Google. Google dit que le téléphone prendra en charge les dernières mises à jour Android. La firme affirme que ce sera « de loin » le smartphone le moins cher d’Inde et du monde.

La série JioPhone de Reliance a constamment proposé parmi les téléphones les moins chers d’Inde, et nous savons depuis un certain temps que la société travaillait avec Google pour préparer un nouveau JioPhone basé sur Android. Maintenant, Reliance a annoncé le JioPhone Next, et il pourrait être bon marché à un nouveau niveau si l’on peut en croire l’entreprise.

Le JioPhone Next présente un design typique de style candybar avec un écran tactile complet et ce qui ressemble à une seule caméra arrière et un seul tireur avant. Mais Reliance dit que le nouveau téléphone propose également le Google Play Store, tandis que les captures d’écran du téléphone montrent des applications supplémentaires telles que Google Maps, Chrome et YouTube. Le partenariat avec Google ne s’arrête pas là non plus.

« Nos équipes ont optimisé une version de notre système d’exploitation Android spécialement pour cet appareil. Il offrira des fonctionnalités linguistiques et de traduction, un excellent appareil photo et une prise en charge des dernières mises à jour Android », a noté le PDG de Google, Sundar Pichai, dans un segment préenregistré lors du flux Reliance.

Il est intéressant de voir les entreprises promettre les dernières mises à jour Android, et un communiqué de presse ultérieur note spécifiquement que l’appareil obtiendra des « fonctionnalités supprimées ».

Une diapositive présentée pendant le flux a également développé des fonctionnalités intelligentes, notant spécifiquement un assistant vocal (confirmé plus tard comme l’assistant Google), la lecture d’écran, la traduction de la langue et les filtres de réalité augmentée dans l’application appareil photo. En parlant de l’appareil photo, le communiqué de presse a confirmé que l’application appareil photo offrirait des fonctionnalités HDR et mode nuit, suggérant qu’il s’agit de l’application Google Camera Go.

Reliance a confirmé que le JioPhone Next serait lancé le 10 septembre, mais n’a pas divulgué le prix de l’appareil. Néanmoins, la firme affirme que le nouveau téléphone sera “de loin le smartphone le plus abordable non seulement en Inde, mais dans le monde”. C’est une affirmation incroyablement audacieuse, nous attendrons donc avec impatience les prix officiels.

