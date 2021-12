Le smartphone parfait n’existe pas

Robert Triggs / Autorité Android

J’ai toujours été « le gars de la technologie » parmi mes amis et ma famille. Même avant de commencer à travailler chez Android Authority, j’étais la référence pour les questions techniques. Maintenant que je travaille ici, c’est de plus en plus courant. Dans cet esprit, l’une des questions qu’on me pose tout le temps est de savoir quel serait le « téléphone parfait » pour quelqu’un.

Chaque fois que je l’entends, je pousse toujours un soupir, puis je commence mon assaut de questions. « Quel téléphone avez-vous maintenant ? Aimez-vous? C’est trop gros ? Trop petit? Combien utilisez-vous l’appareil photo ? Quel est votre budget ? Vous appréciez les mises à jour logicielles ? Avez-vous besoin d’une prise casque ? » Finalement, la personne à qui je parle lève la main pour arrêter mon bavardage et dit: « Je ne sais pas, je veux juste un téléphone rapide avec un bon appareil photo qui ne coûte pas très cher. »

Ah, alors ils veulent le smartphone parfait.

Le problème inhérent à la question d’un « smartphone parfait », cependant, est le fait qu’il n’existe pas. Peu importe ce que je recommande aux gens, il y aura toujours une mise en garde. Cela peut être aussi simple que : « C’est un excellent téléphone, mais il coûte plus de 1 000 $. » Ou cela pourrait être : « Ce téléphone a la taille que vous voulez, mais l’appareil photo n’est pas génial. » Au cours de toutes ces années où j’ai entendu cette question, je n’ai jamais répondu une seule fois : « Cette le téléphone est fait pour vous. Il est parfait. »

À mon avis, il n’y a pas de téléphone parfait. Ce n’est pas là-bas en ce moment et ça ne le sera jamais. Vous allez devoir faire des sacrifices à chaque fois.

Par où commencer ?

Avec toutes les facettes des smartphones, il peut être difficile pour certaines personnes de savoir par où commencer. Ils savent ce qu’est un téléphone et quelques notions de base à son sujet, mais ils ne savent pas comment choisir en toute confiance entre l’un ou l’autre.

À titre d’exemple de la façon dont les choses peuvent être déroutantes, un grand téléphone ne signifie pas nécessairement qu’il est très puissant. Un téléphone avec quatre objectifs à l’arrière n’est pas nécessairement un meilleur téléphone avec appareil photo qu’un autre avec trois. Un téléphone à 500 $ peut être meilleur pour certains que le téléphone à 1 300 $ à côté. C’est beaucoup à parcourir.

Pour certains, l’industrie du smartphone équivaut à ce qu’il y a sous le capot de leur voiture : un mystère déroutant.

Avec tous ces choix, vous devez déterminer quelles sont vos priorités. Cela semble également assez simple, mais pour le profane, cela peut être une tâche écrasante. Par exemple, de nombreuses personnes (pas toutes !) de plus de 70 ans ne connaîtront pas les processeurs, le nombre de RAM ou la fréquence des mises à jour logicielles. Ils n’ont probablement pas non plus le langage nécessaire pour exprimer ce qu’ils veulent en ce qui concerne les caractéristiques techniques. Cela va rendre leur choix assez difficile.

Même les plus jeunes peuvent être désorientés par toutes les options. Par exemple, un jeune peut savoir qu’il veut un bon appareil photo et être capable de faire la différence entre une bonne photo et une bonne, mais tout le monde ne comprend pas ce qui rend l’appareil photo génial. Ils pourraient ne pas savoir ce qu’est l’OIS ni comprendre pourquoi un capteur 108MP n’est pas nécessairement meilleur qu’un capteur 12MP. Ils pourraient également ne pas comprendre que le logiciel fait ici autant de différence que le matériel. Même avec les jeunes de leur côté, ce sont encore des concepts déroutants que tout le monde n’est pas intéressé à apprendre.

Même avec la connaissance, il y a toujours un hic

Supposons que vous en sachiez autant que possible sur les smartphones. Vous connaissez les marques, vous connaissez le matériel, vous connaissez les logiciels, vous savez tout. Même avec toutes ces connaissances, vous n’allez toujours pas trouver un smartphone parfait. Inévitablement, il y aura quelque chose dans le téléphone qui vous déçoit.

Prenez, par exemple, le Samsung Galaxy S21 Ultra. Vous auriez du mal à trouver un journaliste technique qui ne serait pas d’accord pour dire qu’il s’agit de l’un des meilleurs téléphones de 2021. Objectivement, rien que pour ses mérites techniques, c’est le meilleur téléphone non pliable de Samsung. Mais est-ce le smartphone parfait ? Non, bien sûr que non.

Le Galaxy S21 Ultra n’a pas de prise casque, ni de stockage extensible. C’est incroyablement cher, énorme et lourd. Il n’existe même pas dans des coloris amusants (à moins que l’argent ne soit amusant). Le logiciel One UI de Samsung est gonflé par rapport à quelque chose comme Pixel UI. N’oubliez pas qu’il s’agit de l’un des meilleurs téléphones de 2021 – comment pourrait-il y avoir autant de « mauvaises » avec lui ?

L’un de mes téléphones préférés est le OnePlus 7 Pro. De toute évidence, ce téléphone est assez vieux maintenant pour qu’il ne puisse certainement pas être un téléphone parfait aujourd’hui. Mais même le premier jour, il lui manquait une prise casque, un stockage extensible, un appareil photo de pointe, une recharge sans fil et un indice IP. Ce sont beaucoup de coups contre cela.

Mais tu sais quoi? J’aime toujours le OnePlus 7 Pro. Le Galaxy S21 Ultra, de même, est un téléphone fantastique. Ce ne sont pas des smartphones parfaits, mais ils n’ont pas besoin de l’être.

N’attendez pas un téléphone parfait, il ne vient pas

Chez Android Authority, je vois souvent des gens dans les commentaires parler de la façon dont ils sautent un appareil et attendent un autre. Peut-être que les téléphones de cette année n’ont pas cette fonctionnalité intégrale qu’ils souhaitent, ou ils pensent que les futurs modèles auront une technologie de nouvelle génération qui les enthousiasme. Ils disent que leurs appareils vieillissants d’il y a plusieurs années fonctionnent bien et qu’ils vont s’en tenir à eux.

Ironiquement, je verrai ces mêmes personnes se plaindre du fait que les nouveaux appareils ne sont pas aussi bons que les anciens. La suppression de fonctionnalités les irrite, ou les designs ne sont plus aussi attrayants qu’avant. Inévitablement, cependant, ils voudront un nouveau téléphone. Et, quand ils le feront, ils devront se contenter de quelque chose qui n’est pas exactement ce qu’ils veulent.

Pendant ce temps, quelqu’un d’autre saisira simplement le prochain téléphone qui l’attirera lorsqu’il aura besoin de quelque chose de nouveau. Ils seront ravis de l’avoir et s’amuseront à découvrir toutes les choses intéressantes à ce sujet. Après un mois ou deux, la nouveauté s’estompera et ils considéreront simplement le téléphone comme un outil quotidien. Des mois, voire des années plus tard, ils commenceront à penser à quelque chose de nouveau et ils répéteront le processus.

Laquelle de ces personnes est susceptible d’être la plus satisfaite de son achat ? Mon argent est sur la deuxième personne. Ils ont accepté que les téléphones parfaits n’existent pas et achètent à la place ce qui les attire. Ils ne seront pas satisfaits à 100 %, mais ils savent que ce n’est pas possible, alors ils s’en moquent.

À bien des égards, acheter un téléphone, c’est comme trouver un partenaire romantique. Vous pouvez rester à la maison pendant des mois à parcourir les sites de rencontres en ligne à la recherche du partenaire idéal. Mais comment éviterez-vous d’ignorer des dates qui ne correspondent pas parfaitement à ce que vous voulez mais qui pourraient finir par vous convenir ? Comment éviterez-vous d’être déçu lorsque votre prochain rendez-vous ne sera finalement pas la personne que vous imaginiez exister ? Pendant ce temps, une autre personne va juste à des rendez-vous et trouve quelqu’un qui la fait rire et les fait se sentir en sécurité. Ils ne recherchent pas « l’unique » mais cherchent quelqu’un qui n’a pas totalement tort pour eux et l’acceptent.

De même, il n’y a pas de téléphone « unique ». Arrêtez d’attendre et commencez à profiter de ce que vous pouvez.

