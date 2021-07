Le smartphone pour Snapdragon Insiders est le téléphone Pixel de Qualcomm, pour le meilleur ou pour le pire

Qualcomm a parlé au monde d’un produit vraiment cool, et non, ce n’est pas une autre puce Snapdragon. C’est ce qu’on appelle le Smartphone pour Snapdragon Insiders. Oui, c’est son vrai nom, et c’est un vrai téléphone que vous pouvez acheter – une fois que vous devenez un “initié”. La grande question est de savoir si vous devriez ou non.

Nous connaissons tous Qualcomm comme la société qui fabrique les pièces qui alimentent les meilleurs téléphones Android. Regardez le téléphone dans votre main ; il a probablement un processeur Qualcomm, un adaptateur graphique Qualcomm, un modem Qualcomm et une multitude de bits et de bobs auxiliaires pour que des choses comme l’IA et la photographie informatique fonctionnent mieux à l’intérieur.

Votre téléphone est rempli de pièces Qualcomm. Mais Qualcomm peut-il fabriquer son propre téléphone ?

Nous ne pensons généralement pas que Qualcomm fabrique de véritables appareils que les gens peuvent acheter et utiliser. La société vendait auparavant des appareils de référence et des cartes mères basées sur des plates-formes à des spécialistes, mais maintenant Qualcomm vise les consommateurs. Qualcomm s’est associé à ASUS pour construire un appareil commercial qui sera vendu aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée et en Inde.

C’est cher à 1 500 $, mais il dispose du tout dernier et du meilleur matériel que Qualcomm a à offrir. Et c’est la clé – ASUS fabrique ce téléphone, mais il est conçu comme une vitrine pour la nouvelle technologie de Qualcomm. En bref, considérez cela comme le téléphone ultime du développeur Qualcomm.

La fiche technique réelle n’est pas si différente de la plupart des autres téléphones phares comme le Galaxy S21. Vous avez la puce Snapdragon 888 qui alimente les choses, 16 Go de RAM DDR5 et 512 Go de stockage USF 3.1. C’est vraiment de premier ordre sous le capot, et l’écran AMOLED Samsung de 6,78 pouces à 144 Hz rendra l’extérieur tout aussi spectaculaire. Mais ce n’est pas ce qui en fait une vitrine Snapdragon.

Ce ne sont pas les pièces à l’intérieur qui le rendent spécial, c’est la façon dont ils sont utilisés.

Ce qui compte, c’est que Qualcomm utilise son chipset à pleine capacité. Il prendra en charge toutes les bandes 5G, Snapdragon Sound et la certification HDR10+, pour commencer. La caméra n’a pas de traitement tiers pour la ralentir, en utilisant le FAI et l’IA de Qualcomm pour le traitement. Il utilise même Quick Charge 5.0 pour recharger sa batterie de 4 000 mAh.

Source : Jerry Hildenbrand

Si votre première pensée est « Wow, j’en veux un », vous n’êtes pas seul ; ce fut ma réaction immédiate. Mais votre deuxième réflexion devrait porter sur la raison pour laquelle vous le voulez, car il s’agit d’un téléphone à 1 500 $ qui n’en vaut pas la peine pour les consommateurs réguliers comme vous et moi.

Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, a déclaré ceci lorsque Android Central a demandé son avis :

Ce téléphone est une vitrine pour toutes les technologies Qualcomm et est conçu pour être vendu uniquement à des millions d’initiés Qualcomm Snapdragon. Asus est un partenaire de longue date et agit en tant qu’ODM pour développer ce téléphone.

OK, alors que signifie conçu pour Snapdragon Insiders ? Qui est un initié Qualcomm ? Pourquoi éteindre un téléphone comme ça ? Lorsqu’on lui a posé ces questions, Shah a exposé les choses succinctement.

Qualcomm a donc créé une communauté de geeks qui aiment les expériences basées sur Snapdragon. Cet appareil est un témoignage pour les fans de Snapdragon de découvrir le meilleur de la technologie Qualcomm. C’est un moyen pour Google de développer un téléphone pour les développeurs et de générer une image de marque positive pour Qualcomm et ses technologies. Ce sera comme un statut de culte fidèle pour Qualcomm. Ainsi, grâce au bouche à oreille, les Snapdragon Insiders seront comme des MVP ou des ambassadeurs de la marque pour Qualcomm et contribueront peut-être à atteindre le pouvoir d’une image de marque telle que “Intel Inside”.

Qualcomm et ASUS ont créé le téléphone ultime pour les développeurs et les geeks Snapdragon pour les développeurs Snapdragon et les geeks du monde. C’est 100% génial, et si l’analyse de Shah sur la publicité potentielle de la marque est correcte, c’est purement un scénario gagnant-gagnant pour Qualcomm.

Les modèles de développeur ne sont pas inconnus, mais ils ne se retrouvent jamais sur les meilleures listes.

Ce n’est pas le premier téléphone “développeur” d’un OEM. Nous avons vu presque toutes les entreprises faire quelque chose de similaire, soit par elles-mêmes, soit dans le cadre d’un partenariat avec Google. Les gens veulent toujours acheter un téléphone Galaxy S édition Google Play et ce navire a navigué il y a des années. Ce qui est différent ici, cependant, c’est le prix demandé.

1 500 $, c’est beaucoup d’argent pour presque tout le monde, et si vous dépensez autant, vous devriez probablement plutôt vous tourner vers un téléphone ASUS d’apparence générique avec optimisation Qualcomm. La plupart d’entre nous devraient vouloir plus que ce que propose le Smartphone pour Snapdragon Insiders. Les exceptions seront les développeurs Snapdragon et les superfans Snapdragon – et il y a beaucoup des deux.

Les entreprises qui fabriquent des téléphones n’ont pas besoin de ce produit, mais les entreprises qui développent des solutions pour les fabricants de téléphones en ont besoin. Par exemple, imaginez que vous êtes un développeur travaillant sur une meilleure façon de faire de la photographie de portrait via l’appareil photo frontal. Plutôt que d’acheter plusieurs téléphones avec le même matériel Qualcomm pour vous assurer que votre logiciel fonctionne sur différents OEM, vous pouvez optimiser votre application pour le matériel Qualcomm de manière isolée, en vous assurant qu’elle devrait fonctionner sur chaque OEM par défaut.

Achetez simplement le téléphone ROG 5 ou un S21 Ultra. Vous serez content de l’avoir fait.

Je ne peux pas parler pour le geek ou le superfan de Snapdragon, même si je suis sûr que ces personnes existent. Mais je suis certain que le superfan de Snapdragon ferait mieux d’acheter un Galaxy S21 Ultra ou un téléphone ASUS ROG 5 plus standard mais tout aussi excitant au lieu du superphone ASUS-Qualcomm Snapdragon Insiders. Vous aurez une meilleure expérience, bénéficierez probablement d’un meilleur support, et cela ne vous coûtera pas autant.

Reste que si le Smartphone pour Snapdragon Insiders vous parle, c’est tout à fait naturel que vous ayez vraiment envie de jouer avec. Je suis là avec toi là-dessus.