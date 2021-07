Le smartphone tout écran est presque là, mais il y a une énorme mise en garde

in

Si l’on en croit les fuites, Samsung lancera son premier smartphone avec un appareil photo sous l’écran le 11 août. Plus tôt cette année, Samsung a fait une démonstration de la technologie, révélant son nom commercial : Under Panel Camera (UPC). Le Galaxy Z Fold 3 sera le premier téléphone à intégrer l’UPC. C’est selon plusieurs rapports affirmant que le prochain téléphone pliable de Samsung présentera un véritable design tout écran. Plusieurs fournisseurs de combinés chinois lanceront également des téléphones avec des caméras sous-écran cette année. Ce ne seront pas nécessairement des appareils pliables.

En fait, un téléphone avec un facteur de forme traditionnel a été le premier avec une caméra sous-écran – ZTE l’a lancé l’automne dernier. Un leaker familier avec ces développements passionnants indique que le design parfait dont nous aspirons ne sera pas sans problèmes. Apparemment, les vendeurs de combinés doivent encore choisir entre la forme et la fonction. Et vous aussi.

Nous avons des smartphones « tout écran » depuis 2017. L’iPhone X, avec son encoche en haut, est un téléphone tout écran. Il en va de même pour tous les iPhones qui l’ont suivi. L’iPhone 13 de cette année comportera une encoche plus petite, mais il en aura toujours une. Sur Android, les caméras selfie perforées sont les coupables des conceptions compromises. Ce sont aussi des téléphones tout écran. Toutes ces entreprises cherchent à placer des caméras selfie sous l’écran, mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

La grande question de la caméra sous-écran

Les caméras à encoche et à perforation sont un compromis nécessaire. Les utilisateurs s’attendent à des caméras selfie, et nous utilisons plus que jamais des applications de chat vidéo pendant la pandémie. L’expérience photo d’un téléphone avec un appareil photo sous-écran doit être à la hauteur des conceptions traditionnelles.

Ice Universe, un initié bien connu de Samsung, a publié une série de tweets concernant les caméras UPC. Selon lui, Samsung donne la priorité à la fonctionnalité de la caméra selfie sur le design. C’est pourquoi la caméra sous-écran du Fold 3 peut être visible à l’œil nu.

alors que Xiaomi et ZTE ont choisi l’affichage parfait, presque Vous ne pouvez voir aucune trace de la caméra frontale, mais la qualité de l’image de la caméra sera légèrement plus faible. Comment choisiriez-vous ?(2/2) – Univers de glace (@UniverseIce) 26 juillet 2021

Mais Xiaomi et ZTE recherchent un affichage épuré, les performances de l’appareil photo pourraient donc en souffrir. Le leaker a produit cette image qui montre un prétendu protecteur d’écran pour le téléphone Xiaomi Mi Mix 4 inédit. L’implication est que le téléphone comportera une conception de caméra sous l’écran.

Xiaomi MIX 4 pic.twitter.com/QKiMNWtg0i – Univers de glace (@UniverseIce) 26 juillet 2021

Selon lui, les utilisateurs devront choisir entre la qualité d’image de l’appareil photo et la qualité d’affichage en ce qui concerne les téléphones UPC. Si ses informations sont exactes, nous devrons attendre un peu plus pour que les fabricants de smartphones offrent l’affichage parfait et sans compromis.

Plier 3 qualité technique UPC

Au cours du week-end, le même Ice a offert des détails supplémentaires sur la technologie UPC du Fold 3. Il a affirmé que Samsung utiliserait des algorithmes d’IA pour améliorer la qualité de l’image. Les résultats pourraient ne pas correspondre à ceux d’une caméra perforée ordinaire, mais ils pourraient être les meilleurs du secteur, a-t-il déclaré. Nous avons entendu dire au cours des années précédentes que des algorithmes sont nécessaires pour améliorer la photographie de l’appareil photo sous-écran.

En ce qui concerne l’UDC du Galaxy Z Fold3, il utilise des algorithmes d’IA pour aider, et la qualité d’image n’est pas mauvaise. Bien qu’il ne puisse pas atteindre le niveau d’une caméra frontale normale, je pense que la qualité d’image de Fold3 est la meilleure parmi plusieurs téléphones UDC qui sortiront bientôt. – Univers de glace (@UniverseIce) 24 juillet 2021

La fuite a également suggéré que certaines personnes pourraient ne pas apprécier les corrections logicielles de Samsung pour la caméra sous-écran.

Lorsque vous verrez le téléphone avec appareil photo sous l’écran au second semestre, vous réaliserez soudainement et espérerez que le Samsung S22 ne l’adoptera pas. Leurs effets de selfie sont loin du niveau normal. – Univers de glace (@UniverseIce) 25 juillet 2021

Enfin, il a révélé un problème potentiel avec la technologie UPC actuelle de Samsung. Les caméras sous-écran peuvent forcer les fournisseurs à réduire la densité de pixels dans la zone d’écran recouvrant la caméra. La zone UPC aura une densité allant jusqu’à 400 pixels par pouce (PPI), ce qui est inférieur au PPI des écrans haute résolution.

De plus, la technologie UDC actuelle ne peut atteindre la densité de pixels de la zone UDC que jusqu’à 400 ppi, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas obtenir un affichage parfait sur un téléphone mobile à résolution 2K. Vous savez, S21U a atteint 515ppi – Univers de glace (@UniverseIce) 25 juillet 2021

Comme auparavant avec ces fuites, il n’y a aucune garantie que les informations ci-dessus soient authentiques ou à jour. Mais nous le saurons bien assez tôt, du moins en ce qui concerne Samsung.

