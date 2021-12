Le smartphone tri-pliable sans charnière Crazy Vivo projette un clavier virtuel

Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 de Samsung sont les meilleurs smartphones pliables que vous puissiez acheter dès maintenant. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont meilleurs que toutes les tentatives précédentes de Samsung en matière de durabilité. Ils sont également plus abordables que jamais, et Samsung a inclus les nouveaux smartphones Fold and Flip dans plusieurs ventes du Black Friday, ce qui a encore réduit le prix d’entrée. Mais plusieurs des grands rivaux de Samsung en Chine prévoient de lancer bientôt des combinés pliables. Et ils recherchent des concepts encore plus fous pour les appareils pliables. Comme le smartphone pliable à trois volets sans charnière de Vivo dans ces rendus qui peuvent projeter un clavier d’ordinateur portable complet devant lui.

Le téléphone pliable sans charnière

Il y a beaucoup à digérer, car l’appareil que LetsGoDigital a découvert dans un tout nouveau brevet Vivo semble hors de ce monde.

La partie la plus folle semble être le mécanisme de pliage sans charnière. Les combinés pliables comportent généralement une charnière qui permet aux deux moitiés de pivoter, de se plier et de se déplier. La charnière soutient également la partie de l’écran qui se replie. Un effet secondaire de la charnière est qu’elle provoque des plis, quel que soit le mécanisme de pliage. C’est parce que l’écran pliable doit se plier en face de la charnière.

L’illustration du téléphone pliable Vivo montre le mécanisme télescopique externe (400 et 500). Source de l’image : Vivo via USPTO

Vivo utilise un mécanisme télescopique qui peut comporter des composants internes ou externes pour plier les trois côtés de ce combiné pliable. Le fonctionnement des télescopes ou ce que cela signifie pour la fragilité du combiné n’est pas parfaitement clair. Mais l’absence de charnière a un avantage.

Les trois composants de l’écran ne semblent pas comporter d’écran pliable en continu. Chaque côté semble avoir un écran bord à bord. Au lieu de plis, nous pourrions avoir de minuscules lacunes dans l’écran. C’est ce que les illustrations des brevets impliquent.

Téléphone pliable à trois volets Vivo en position pliée. Source de l’image : Vivo via USPTO

Le clavier virtuel

Les rendus créés par Parvez Khan pour LetsGoDigital imaginent un écran pliable continu pour l’appareil. Mais le pliable imaginé par Vivo présente des bords plats qui ne peuvent pas exister dans un combiné pliable. Au moins un côté du téléphone aurait un bord arrondi, car l’écran s’enroule autour de lui et de la charnière en dessous.

Nous avons vu des concepts de téléphones pliables similaires d’autres sociétés, y compris Samsung. Ce facteur de forme à trois volets est souvent appelé pliable en Z en raison de la façon dont les trois côtés de l’écran se plient et se déplient. Ils ressemblent à la lettre « Z », comme on le voit dans le concept Z Flex de Samsung ci-dessus. Le côté gauche ou droit de l’écran pliable continue d’agir comme un écran de couverture lorsque le combiné est plié. Les deux autres écrans se font face en mode plié. Mais ces concepts pliables en Z fonctionnent avec des charnières.

Enfin, le Vivo pliable dispose d’une technologie que nous n’avons pas encore vue sur les smartphones ou tablettes commerciaux. C’est la projection du clavier qui transformerait ce smartphone pliable en ordinateur portable. Vraisemblablement, vous auriez besoin d’un accessoire pour maintenir le smartphone Vivo déplié en position. L’appareil devrait également s’asseoir à une certaine hauteur sur un bureau afin que les projecteurs laser puissent interpréter les gestes de frappe de l’utilisateur.

Un rendu conceptuel montre le téléphone pliable Vivo déplié projetant une caméra sur un bureau. Source de l’image : LetsGoDigital et Parvez Khan

Le vrai téléphone pliable Vivo sera différent

Avec tout cela à l’esprit, cette conception particulière pour un smartphone Vivo pliable semble peu susceptible de se produire de si tôt. Vivo pourrait lancer dans un avenir proche des appareils pliables qui ressemblent davantage aux téléphones Galaxy Z Fold et Flip. Après tout, Vivo fait partie du même conglomérat qui possède Oppo et OnePlus. Oppo fabrique ses propres pliables, tout comme OnePlus, qui est une filiale d’Oppo.

Mais Vivo pourrait utiliser certaines des technologies présentées dans le brevet dans les futurs appareils. C’est peut-être le véritable objectif du brevet. Vivo n’a pas besoin d’utiliser toutes ces innovations en même temps dans les futurs gadgets. Et certaines des inventions, comme le système de projection de clavier, fonctionneraient également dans des appareils non pliables comme les tablettes et les smartphones traditionnels du futur.