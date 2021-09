Le smartphone Xiaomi avec écran OLED 4K passe par TENAA

TL;DR

Un nouveau smartphone Xiaomi est passé par TENAA. L’appareil contient un écran 4K et une batterie de 4 400 mAh dans un boîtier mince.

Xiaomi se prépare apparemment pour un autre lancement de téléphone, mais cette fois, l’appareil en question contient des spécifications de passionnés. Un téléphone portant le numéro de modèle 2109119BC est récemment passé par TENAA (h/t GSMArena), présentant sa conception et plusieurs spécifications clés.

L’aspect le plus intrigant est peut-être son affichage. Le téléphone Xiaomi porte un écran OLED de 6,55 pouces, dont disposent de nombreux modèles de milieu de gamme de la société. Cependant, le panneau a une résolution de 3 840 x 2 160. Ce serait le premier smartphone de Xiaomi avec un écran 4K, rejoignant le Sony Xperia 1 III dans cette catégorie particulière.

Mais ce téléphone Xiaomi est-il un véritable flagship ? Eh bien, les spécifications restantes sont un peu trop vagues pour le confirmer. Le téléphone Xiaomi utilise un chipset octa-core avec une horloge de 2,4 GHz. Cela pourrait être le Snapdragon 778G, un chipset que nous avons vu dans de nombreux téléphones Xiaomi récents de milieu de gamme, mais il est trop tôt pour le dire avec certitude. Le téléphone contient également jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. De plus, une caméra principale de 64 MP rejoint deux tireurs de 8 MP à l’arrière.

Esthétiquement, le design du téléphone rappelle celui du Xiaomi 10T Pro à l’arrière, avec un anneau de caméra audacieux autour du capteur principal. Fait intéressant, il n’y a pas de découpe apparente de caméra selfie à l’avant. Le boîtier du téléphone est assez mince, semblable au 11 Lite NE 5G récemment lancé. Il pèse 166 grammes tout en mesurant 158 ​​mm de long, 71,5 mm de large et un peu moins de 7 mm d’épaisseur. Ce corps contient également une batterie de 4 400 mAh.

D’autres caractéristiques notables incluent un capteur de « reconnaissance de l’iris » et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. L’appareil manque d’une prise casque 3,5 mm et d’un emplacement pour carte microSD.

Smartphone Xiaomi 4K : qu’est-ce que cela pourrait être ?

On ne sait pas immédiatement où se situe ce téléphone dans l’ordre hiérarchique de Xiaomi. Le chipset suggère qu’il ne vise pas d’autres produits phares, mais l’écran 4K n’est pas quelque chose que nous avons vu sur les téléphones de milieu de gamme.

Mais que pensez-vous du téléphone ? Sa liste de spécifications vous plaît et achèteriez-vous un téléphone Xiaomi avec un écran 4K ? Votez dans notre sondage ci-dessus et faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.